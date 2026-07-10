BYD, 친환경차 1700만대 돌파…글로벌 전동화 신기록

AI 핵심 요약beta
- BYD가 10일 친환경차 누적 생산 1700만대 돌파 행사를 열었다
- 세계 최초로 친환경차 1700만대 생산 달성하며 선도 입지를 강화했다
- 상반기 글로벌 판매·해외 판매 급증 속 전동화 시장 공략 확대 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = BYD가 친환경차 누적 생산 1700만대를 돌파했다. 글로벌 전동화 시장에서 생산 규모와 해외 판매를 동시에 확대하며 선도 기업 입지를 강화하고 있다.
BYD는 중국 시안 공장에서 친환경차 누적 생산 1700만대 돌파 기념 행사를 열었다고 10일 밝혔다.
이번 기록의 주인공은 새롭게 공개한 대형 플래그십 패밀리 세단 '씰 08'이다. BYD는 이번 생산 기록을 통해 세계 최초로 친환경차 누적 생산 1700만대를 달성한 자동차 제조사가 됐다고 설명했다.
BYD는 독자적인 전동화 기술과 폭넓은 제품 포트폴리오를 기반으로 글로벌 친환경차 시장에서 영향력을 확대하고 있다.
올해 상반기 BYD의 글로벌 판매량은 180만8511대를 기록했다. 이 가운데 승용차와 픽업트럭의 해외 판매량은 78만9367대로 전년 동기 대비 68% 증가했다.
BYD는 글로벌 친환경차 경쟁이 치열해지는 가운데 생산 규모 확대와 해외 시장 성장세를 바탕으로 전동화 시장 공략을 강화한다는 계획이다.
chanw@newspim.com