신한금융, 1000억원 규모 '벤처 넥서스 모펀드' 결성

AI 핵심 요약beta
- 신한금융그룹이 10일 1000억원 벤처모펀드를 결성했다.
- AI 등 첨단 전략산업과 지역 혁신기업에 투자한다.
- 3분기 운용사 선정 뒤 총 1조원 자펀드 조성에 나선다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
지역 벤처 생태계 확대
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한금융그룹이 대규모 벤처 모펀드를 조성하며 혁신기업 투자에 속도를 낸다.
신한금융그룹은 1000억원 규모의 민간 벤처모펀드 '신한벤처 넥서스 모펀드 1호'를 결성하고 투자 준비를 마쳤다고 10일 밝혔다.
이번 모펀드는 신한은행, 신한카드, 신한투자증권, 신한캐피탈 등 주요 계열사가 공동 출자했으며 운용은 신한벤처투자가 맡는다. 모펀드는 벤처캐피탈이 운용하는 재간접펀드에 투자하는 방식으로, 추가 민간 자금을 유치해 총 1조원 규모의 자펀드 조성을 목표로 한다.
투자 대상은 AI를 비롯한 첨단 전략 산업과 지역 기반 혁신기업이다. 신한벤처투자는 그간의 직접 투자 경험을 바탕으로 우수 운용사를 선별하고 재간접 투자까지 확장해 그룹 차원의 벤처 투자 플랫폼 역할을 강화할 계획이다.
아울러 중소벤처기업부와 한국벤처투자가 추진하는 LP성장펀드에도 참여해 지방 투자 비중을 확대하고 지역 벤처 생태계 활성화에도 힘을 보탠다. 오는 3분기에는 1차 출자사업 공고를 통해 운용사를 선정하고 자펀드 결성을 단계적으로 추진할 예정이다.
peterbreak22@newspim.com