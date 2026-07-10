크래프톤, 배틀그라운드 모바일 한일 대항전 개최

AI 핵심 요약beta
- 크래프톤이 11~12일 배틀그라운드 모바일 한일 대항전을 개최했다
- 한국·일본 각 8개 팀이 참가해 PMWC 출전권을 두고 경쟁했다
- 대회는 양일 오후 3시에 12매치로 진행됐고 네이버 치지직에서 생중계됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 크래프톤이 배틀그라운드 모바일 한일 대항전 'PUBG MOBILE RIVALS CUP 2026 KR VS JP'를 11~12일 개최한다.
한국 8개 팀과 일본 8개 팀이 참가하는 이번 대회는 양국의 모바일 e스포츠 상위 팀들이 맞붙는 국가 대항전이다. 한국 팀은 배틀그라운드 모바일 프로 시리즈(PMPS) 2026 시즌 1에서 2~9위에 진출한 팀들로 구성된다.
우승팀은 글로벌 e스포츠 대회인 'Esports World Cup(EWC)'과 연계한 '2026 PUBG MOBILE World Cup(PMWC)' 출전권을 획득한다.
PMPS 2026 시즌 1 우승팀인 농심 레드포스는 이미 PMWC 직행 시드를 확보했으며 이번 대회 우승팀도 글로벌 무대에 진출하게 된다.
2026 아이치-나고야 아시안게임 국가대표 선수들도 출전한다. 디플러스 기아에서는 박상철(FAVIAN), 송수안(NolBu), 정유찬(chpz) 등 아시안게임 PUBGM 국가대표 선수 3명이 참가한다.
대회는 11일과 12일 오후 3시에 각각 진행되며 매 경기일 총 6매치가 펼쳐진다. 맵은 론도-에란겔-에란겔-에란겔-미라마-미라마 순서로 구성되고 최종 순위는 이틀간 진행되는 총 12개 매치의 누적 점수로 결정된다.
대회는 네이버 치지직을 통해 단독 생중계된다. 방송 중 공개되는 키워드를 배틀그라운드 모바일 인게임 이벤트 센터에 입력하면 선착순으로 치킨메달 20개를 받을 수 있다.
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