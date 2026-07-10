LG엔솔, 호남 'AI 활용 배전망 ESS 사업' 운영 사업자 선정

AI 핵심 요약beta
- LG에너지솔루션이 10일 AI 활용 ESS 구축 지원 사업 운영사로 선정됐다
- 햇빛배전망에너지 컨소시엄으로 공모에 참여해 7개 배전선로 140MWh 전량을 확보했다
- AI 기반 ESS 구축·운영과 금융 구조화로 2027년부터 20년간 전력망 안정화에 기여하겠다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 호남권 전력 인프라 확충을 위해 정부가 추진 중인 배전망 ESS(에너지저장장치) 구축지원 사업의 운영 사업자로 LG에너지솔루션이 선정됐다.
LG에너지솔루션은 기후에너지환경부 주관 '2026년 AI 활용 ESS 구축 지원 사업'의 운영 사업자로 최종 선정됐다고 10일 밝혔다. 단순히 배터리 공급사로서 역할을 넘어 ESS를 활용한 VPP(가상발전소) 사업자로서 거둔 큰 성과란 설명이다.
LG에너지솔루션은 신한자산운용과 함께 '햇빛배전망에너지' 컨소시엄을 구성해 사업 공모에 참여했다. 총 9개 사업자, 32개 배전 선로가 선정됐는데 LG에너지솔루션은 이 중 운영사 1곳이 확보할 수 있는 최대 물량인 총 7개 배전선로(선로당 20MWh∙총 140MWh)를 모두 확보했다.
LG에너지솔루션은 고성능 배터리 공급을 비롯해 ESS 구축 및 AI 기반의 운영 전반을 담당할 예정이다. 신한자산운용은 태양광 펀드 운영 경험을 바탕으로 전력시장 수익 기반 금융 구조화를 맡아 안정적인 사업 기반을 마련할 예정이다. 상업 운전 개시 시점은 2027년, 운영 기간은 20년이다.
LG에너지솔루션 강창범 ESS전지사업부장은 "이번 사업 선정은 배터리 공급사를 넘어 에너지 플랫폼 기업으로 도약하는 과정에서 거둔 유의미한 성과"라며 "AI 기반 ESS 운영 역량을 앞세워 사업 성장을 가속화하고 국가 전력망 안정화에 기여해 나가겠다"고 말했다.
tack@newspim.com