이지스, 제주도에 차세대 디지털 트윈 플랫폼 구축

AI 핵심 요약beta
- 이지스가 10일 제주도와 차세대 디지털 트윈 플랫폼 구축 계약을 체결했다
- 클라우드 기반 SaaS 형태 플랫폼을 공급해 추가 서비스 연동과 확장에 유리하게 했다
- 이지스는 글로벌 파트너십과 MOU를 바탕으로 하반기 인지 디지털 트윈 신제품을 출시해 다양한 산업에서 피지컬 AI 비전을 실현할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 이지스가 제주특별자치도와 차세대 디지털 트윈 플랫폼 구축 계약을 체결했다고 10일 밝혔다.
이번 계약에 따라 이지스는 클라우드 기반 디지털 트윈 플랫폼을 제주도에 공급한다. 플랫폼은 기존 시스템 구축형과 달리 추가 서비스 연동과 확장에 유리한 SaaS(서비스형 소프트웨어) 형태로 제공된다.
회사에 따르면 이지스는 어스 원천 기술을 기반으로 자체 디지털 트윈 기술을 보유하고 있다. 독일 우주항공센터, 네덜란드 응용과학연구소 등과 파트너십을 체결하며 글로벌 시장에서 기술력을 입증했다. 최근에는 베트남에서 2건의 업무협약(MOU)을 체결하며 해양 물류, 교통 등 다양한 분야에서 디지털 트윈 기술 적용을 추진 중이다.
이지스는 지난 5월 유럽 최대 지구과학 학회에서 주목받은 인지 디지털 트윈 기술 기반 신규 플랫폼을 하반기 정식 출시할 예정이다. 신제품은 AI 기술을 적용해 모빌리티, 제조 등 다양한 산업 현장에 즉시 도입할 수 있도록 사용성과 안정성을 향상시킨 것이 특징이다.
회사 관계자는 "제주도에 차세대 디지털 트윈 플랫폼을 우선 적용해 다양한 분야에서 신속한 의사결정을 내릴 수 있도록 기여하겠다"며 "하반기 신제품 출시를 통해 피지컬 AI 비전이 다양한 산업군에서 새로운 가치를 창출하는 전환점이 될 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com