호안그룹·세라젬, 웰니스 숙박모델 공동 개발

AI 핵심 요약beta
- 호안그룹은 10일 세라젬과 차세대 웰니스 숙박 모델 구축을 위한 전략적 협약을 체결했다
- 양사는 미래형 웰니스 숙박 모델 개발과 패키지 상품 공동 사업화·공동 마케팅을 추진한다
- 첫 프로젝트로 명동 호헤 호텔에 스팀하우스와 세라체크 등 체험 공간을 조성해 협력 모델을 확대한다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 호안그룹은 세라젬과 호텔과 웰니스 서비스를 결합한 차세대 숙박 모델 구축을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 10일 밝혔다.
양사는 협약에 따라 ▲미래형 웰니스 숙박 모델 공동 개발 ▲호텔 공간 기반 웰니스 체험 인프라 구축 ▲숙박·웰니스 패키지 상품 공동 사업화 ▲전략적 공동 마케팅 등 분야에서 협력한다.
첫 프로젝트는 서울 중구 회현동에 조성 중인 '명동 호헤(HOHE) 호텔'이다. 양사는 명동 프로젝트를 시작으로 호텔과 리조트, 프리미엄 숙박시설 등으로 협력 모델을 확대할 계획이다.
제품 공급뿐 아니라 공간 기획과 고객 경험을 결합한 웰니스 콘텐츠도 공동 개발한다. 숙박과 헬스케어를 결합한 패키지 상품을 개발하고 공동 마케팅도 추진한다.
호헤 호텔 명동 직영점에는 호안그룹의 신규 프라이빗 사우나 브랜드 '스팀하우스(STEAM HOUSE)'가 입점할 예정이다.
인접 공간에는 세라젬의 헬스케어 측정 서비스 '세라체크(CERACHECK)'와 척추 관리 의료기기 '마스터 V11(MASTER V11)', 혈액순환 개선 의료기기 '셀트론 순환체어(CELLTRON CIRCULATION CHAIR)' 등을 체험할 수 있는 '세라젬 존(CERAGEM ZONE)'이 조성된다.
호안그룹 관계자는 "호텔 공간을 기반으로 웰니스 체험 인프라를 구축하고, 숙박과 웰니스 서비스를 결합한 사업 모델을 확대할 계획"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com