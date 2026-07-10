고려아연 온산제련소, 장애아동 시설 찾아 사회공헌 활동

AI 핵심 요약beta
- 고려아연 온산제련소 임직원들이 8일 수연재활원에서 환경정화 봉사활동을 했다
- 임직원들은 공용공간과 생활실을 청소하고 휴게공간을 정리하는 등 분기별 세 번째 봉사를 했다
- 고려아연은 물품 지원 등 맞춤형 지원을 이어가며 지역 복지시설 협력을 확대할 계획이라고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 고려아연 온산제련소 임직원들이 지역 복지시설을 찾아 환경정화 봉사활동을 진행했다.
고려아연은 온산제련소 임직원들이 지난 8일 울산 울주군에 위치한 중증장애아동 보육·재활치료 지원 시설 수연재활원에서 환경정화 활동을 펼쳤다고 10일 밝혔다.
이번 봉사활동에는 전형렬 고려아연 노동조합 사무국장 등 임직원들이 자발적으로 참여했다. 이들은 수연재활원 1·2층 공용 공간과 생활실을 청소하고, 이용자들이 편안하게 쉴 수 있도록 휴게 공간을 정리했다.
고려아연 온산제련소는 지난해 3월 울산시와 '1사 1시설 온기나눔 민관합동 장애인복지시설 자원봉사 결연 협약'을 맺은 뒤 매 분기 임직원 참여 봉사활동을 이어오고 있다. 이번 방문은 올해 세 번째 수연재활원 봉사활동이다.
고려아연은 환경정화 활동 외에도 시설 운영에 필요한 물품 지원 등 맞춤형 지원을 지속하고 있다. 앞으로도 분기별 정기 봉사와 지역 복지시설 협력을 확대한다는 계획이다.
고려아연 관계자는 "일회성 나눔이 아닌 꾸준한 실천을 이어가기 위해 노력하고 있다"며 "노사가 함께 지역 복지시설과 지속적으로 교류하며 지역사회와 함께 성장하는 기업이 되겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com