KGM, 침수 피해 차량 수리비 40% 할인 지원

AI 핵심 요약beta
- KG모빌리티가 10일 수해 차량 특별 점검 캠페인을 10월말까지 진행한다고 밝혔다.
- 침수 차량 무상점검·소모품 교환·시동 조치와 비상 서비스팀 운영 등으로 수해 지역 고객 지원에 나선다.
- 자차 미가입 차량은 수리비 40% 할인받을 수 있고 침수 차량은 반드시 전원 차단 후 견인해야 한다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = KG모빌리티가 장마철 집중호우와 태풍 등으로 차량 피해를 입은 고객을 지원하기 위해 특별 점검 캠페인을 실시한다.
KGM은 오는 10월 말까지 '수해 차량 특별 점검 서비스 캠페인'을 운영한다고 10일 밝혔다.
이번 캠페인은 집중호우 등으로 피해를 입은 지역을 중심으로 진행된다. KGM은 침수 차량 무상점검, 소모성 부품 무상 교환, 경미한 수해 차량 시동 조치 등을 지원한다.
캠페인 기간에는 수해지역 전담 서비스팀을 구성하고 비상연락 체계를 운영한다. 관할 지역 관청과 연계해 수해 예상 지역을 파악하고 고객 문의에 신속하게 대응할 계획이다.
해당 지역이 재난·재해지역으로 선포될 경우 인근 서비스 네트워크와 합동 서비스팀을 꾸리고 방문 서비스팀도 별도로 운영한다. 긴급 출동과 무상점검 서비스도 제공한다.
전국 330여개 KGM 서비스 네트워크에 수해 차량이 입고되면 피해 내용을 확인한 뒤 정비가 진행된다. 자차 보험 미가입 차량의 경우 부품과 공임을 포함한 총 수리비의 40%를 할인받을 수 있다.
KGM 관계자는 "침수 차량은 시동을 걸 경우 엔진과 변속기, 전기장치 등에 심각한 손상이 발생할 수 있다"며 "반드시 전원을 차단하고 견인 조치를 통해 서비스 네트워크에서 정비를 받아야 한다"고 말했다.
chanw@newspim.com