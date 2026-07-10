폭스바겐그룹, 미래계획 발표…생산능력 900만대 체제로 조정

AI 핵심 요약beta
- 폭스바겐그룹이 9일 미래계획 승인해 사업 재정비에 나섰다
- 모델·옵션을 최대 절반 이상 줄여 기술·투자 자원을 수익성 높은 분야에 집중한다
- 연간 생산능력 900만대로 축소하고 핵심 기술·지분 포트폴리오를 통합해 효율성 높인다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 폭스바겐그룹이 글로벌 경쟁 심화와 비용 압박에 대응해 대대적인 사업 재정비에 나선다. 모델 라인업과 옵션 복잡성을 줄이고, 생산능력을 시장 수요에 맞춰 조정해 효율성과 수익성을 높인다는 구상이다.
폭스바겐그룹은 9일 이사회를 열고 12개 이니셔티브와 2030년 목표를 담은 미래계획을 감사위원회에 제시했다고 밝혔다.
이번 계획은 그룹의 회복탄력성과 효율성, 민첩성을 강화하는 데 초점을 맞췄다. 폭스바겐그룹은 제품 포트폴리오 복잡성을 낮추고, 제품·기술·개발 체계를 지역 시장에 맞춰 재정비할 방침이다.
우선 모델 라인업은 점진적으로 최대 50%까지 줄인다. 선택 사양 등 옵션 복잡성도 최대 75% 축소해 투자와 개발 자원을 수익성과 기여도가 높은 제품과 기술에 집중한다.
생산능력도 조정한다. 폭스바겐그룹은 연간 생산능력을 약 900만대 수준으로 맞추고, 중국과 유럽에서도 추가적인 효율화 조치를 이어갈 계획이다.
핵심 기술 분야도 통합한다. 플랫폼, 전자 아키텍처, 소프트웨어 등에서 중복 구조를 줄이고 그룹 차원의 시너지를 높인다는 전략이다. 지분과 투자 포트폴리오도 전략적 기여도와 수익률 중심으로 재정비한다.
올리버 블루메 폭스바겐그룹 최고경영자는 "복잡성 감소, 기술 집중, 생산역량 축소, 지분 포트폴리오 정비를 통해 그룹을 더 빠르고 견고하며 경쟁력 있게 만들 것"이라고 말했다.
chanw@newspim.com