더 뉴 BMW iX3, 유로 NCAP 최고 안전 등급 획득

AI 핵심 요약beta
- BMW코리아가 9일 더 뉴 BMW iX3가 유로 NCAP에서 별 5개를 받았다고 밝혔다.
- 더 뉴 BMW iX3는 안전주행·충돌회피·충돌보호·사고후안전 4개 부문에서 모두 우수한 성적을 기록했다.
- 어린이 보호와 측면 충돌, 센터 에어백, 플러시 도어핸들 등 탑승자 보호와 사고 후 탈출 성능이 높게 평가됐다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = BMW코리아는 더 뉴 BMW iX3가 유럽 신차 안전도 평가 프로그램 유로 NCAP에서 최고 등급인 별 5개를 획득했다고 9일 밝혔다.
2026년부터 강화된 유로 NCAP 평가는 실제 도로 환경에서의 안전 성능을 중점적으로 검증한다. 사고 예방과 충돌 회피, 탑승자 보호, 사고 이후 구조 지원까지 차량 안전 전 과정을 종합적으로 평가한다.
더 뉴 BMW iX3는 이번 평가에서 안전 주행, 충돌 회피, 충돌 보호, 사고 후 안전 등 4개 부문에서 모두 우수한 성적을 기록했다.
안전 주행 부문에서는 첨단 운전자 보조 시스템이 높은 평가를 받았다. 속도 제한 정보 표시 기능은 유럽 주요 도로 약 2000km 주행 테스트에서 전체 주행거리의 97% 구간에 대해 올바른 제한속도 정보를 제공했다.
충돌 회피 부문에서는 자동 긴급 제동 시스템과 차선 이탈 충돌 방지 기능, 하차 경고 기능 등이 좋은 평가를 받았다.
충돌 보호 부문에서는 오프셋 정면 충돌 시험에서 뒷좌석 어린이 보호 항목 만점을 받았고, 측면 충돌 시험에서도 최고점을 기록했다. 기본 적용된 센터 에어백도 높은 평가를 받았다.
사고 후 안전 부문에서는 충돌 이후에도 플러시 타입 도어 핸들이 정상 작동한 점이 주목받았다. 전기 시스템이 작동하지 않는 상황에서도 기계식 이중 안전 장치를 통해 탑승자 탈출과 구조대 외부 개방이 가능하다는 점도 긍정적으로 평가됐다.
chanw@newspim.com