동국제강, AI 기반 안전관리 교육으로 중대재해 예방 강화

AI 핵심 요약beta
- 동국제강이 9~10일 대전 연수원에서
- 안전환경 전문인력 심화교육을 진행했다.
- 중대재해 예방·환경허가·ISO 대응과
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 동국제강이 안전환경 전문인력 양성 체계를 고도화한다. 기존 기본과정에 이어 심화교육을 운영하고, AI 기반 안전관리 프로그램도 새롭게 반영했다.
동국제강은 9일부터 10일까지 대전 유성구 동국제강그룹 연수원 후인원에서 '2026 DK안전환경 전문화 교육' 심화과정을 진행했다고 밝혔다.
DK안전환경 전문화 과정은 안전환경과 ISO 담당자의 역량을 높여 전사 안전보건 및 환경관리 수준을 강화하기 위한 정규 교육이다. 본사와 인천, 포항, 당진, 연구소를 비롯해 인터지스, 동국시스템즈, 페럼인프라 등 그룹 계열사도 참여한다.
이번 심화과정은 중대재해 예방 관리, 통합환경허가 리스크 파악, ISO 심사 대응, 안전환경통합전산시스템 활용 실습 등으로 구성됐다.
특히 올해는 김재환 한국안전경영연구원장을 초빙해 'AI 기반 중대재해 예방 실무' 교육을 편성했다. AI 시대 변화하는 안전관리 흐름을 현장 실무와 연결하기 위한 취지다.
동국제강은 앞으로 사내 안전환경 관리감독자를 대상으로 교육을 순차 확대하고, 사외 수급사까지 대상을 넓혀 나갈 계획이다.
김병현 동국제강 안전환경기획팀장은 "AI를 활용한 위험성 평가와 안전관리 등 시대 흐름에 맞춰 안전환경 관리 역량을 높이겠다"며 "스마트 안전관리, 안전한 작업환경, 강한 안전문화를 중심으로 체계를 고도화하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com