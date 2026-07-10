호우 뒤 폭염…서울 서남권에 11일만 폭염주의보 발표

AI 핵심 요약beta
- 서울시는 10일 서울 서남권 7개 자치구에 폭염주의보를 발효했다.
- 서울시는 종합지원상황실과 자치구 상황실을 운영하며 냉방·구호물품 비축 등 폭염 대응체계를 유지한다.
- 무더위 대피공간을 24시간 개방하고 건설노동자 보호대책을 시행하는 등 시민에게 야외활동 자제와 충분한 수분 섭취를 당부했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시는 10일 오전 11시 기준 서울 서남권에 폭염주의보가 발효됐다고 밝혔다.
해당 지역은 강서구·양천구·구로구·영등포구·동작구·관악구·금천구 7개 자치구다. 이번 폭염주의보는 지난 6월 29일 서울 전역에 폭염주의보가 발효된 이후 11일 만에 다시 내려진 폭염특보다.
폭염주의보는 일 최고체감온도 33℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때 발효된다. 시는 최근 호우특보 이후 높은 습도와 기온 상승이 이어지면서 체감온도가 높아질 것으로 예상됨에 따라 온열질환 등 폭염 피해 예방을 위한 각별한 주의가 필요하다고 밝혔다.
폭염 피해를 최소화하기 위해 서울시 종합지원상황실은 기상현황, 피해발생현황, 취약계층 및 취약시설 보호현황 등에 대한 모니터링과 대응 활동을 수행할 방침이다. 폭염특보가 발효된 서울 서남권 7개 자치구도 상황실 운영과 냉방·응급구호물품 비축 등 대응체계를 유지하며 협업해 나간다.
폭염특보 발효와 관련, 야간 시간대 온열질환을 예방하고 냉방시설 이용이 어려운 시민이 안전하게 더위를 피할 수 있도록 자치구청사 무더위 대피공간(응급대피소) 등 무더위 대피 공간을 24시간 개방 운영한다.
야외 작업으로 온열질환에 취약한 건설노동자 보호를 위한 대책도 마련됐다. 충분한 휴식시간 보장, 휴게공간 마련 등을 권고하고 이행 여부를 점검할 계획이다.
한병용 서울시 재난안전실장은 "호우특보 이후 다시 폭염특보가 발효되는 등 기상 변화에 따라 시민 건강 피해가 우려되는 만큼, 서울시는 취약계층 보호와 취약시설 안전관리에 빈틈이 없도록 폭염 대응에 만전을 기하겠다"며 "시민 여러분께서도 낮 시간대 야외활동을 자제하고, 충분한 수분 섭취와 휴식을 통해 건강관리에 각별히 유의해 주시기 바란다"고 당부했다.
100wins@newspim.com