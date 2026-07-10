[글로벌 마켓 리포트 7월 10일]

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AI 핵심 요약

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  • 뉴욕증시는 9일 반도체주 반등에 힘입어 주요 지수가 일제히 상승 마감했다.
  • SK하이닉스 ADR 상장과 중동 긴장 속에도 국채 금리는 하락하고 달러는 약세를 보였다.
  • 국제유가는 경기 둔화 우려로 내렸고 금과 유럽증시는 기술주 강세에 상승했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 9일(현지시간) 미국 뉴욕증시 주요 지수는 일제히 상승 마감했다.

이날 다우존스30산업평균지수는 전장보다 139.02포인트(0.27%) 오른 5만 2487.41에 마감했다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 60.93포인트(0.81%) 오른 7543.64, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 336.24포인트(1.30%) 상승한 2만6206.89를 나타냈다.

반도체주가 이틀째 반등하며 미국과 이란의 무력 충돌 재점화에 따른 지정학적 불안을 상쇄했다. 필라델피아 반도체지수(SOX)는 3.06% 오르며 이틀 연속 상승세를 이어갔다.

마이크론은 인공지능(AI) 시대 메모리 반도체 수요 급증에 대응해 미국 반도체 공급망에 30억 달러를 신규 투자한다고 밝히면서 4.52% 상승했다. 마이크론이 향후 10년간 미국 내에 투자하기로 한 금액은 2500억 달러로 늘었다.

이밖에 샌디스크는 7.55% 전진했으며 암(Arm) 홀딩스는 9.20% 급등했다. 어플라이드머티어리얼스는 3.18% 올랐다.

SK하이닉스 [사진=로이터 뉴스핌] 

투자자들은 10일 SK하이닉스의 미국주식예탁증서(ADR) 상장에 주목하고 있다. 청약 경쟁률이 7대 1을 넘긴 것으로 전해진 가운데 SK하이닉스는 주당 149달러의 공모가를 제안한 것으로 알려졌다.

지정학적 위험은 이날도 시장을 짓눌렀다. 그러나 시장은 이번 공격을 경제가 충격을 흡수할 수 있다는 전제 아래 '관리된 확전'의 하나로 받아들인 모습이다.

개별 종목을 보면 펩시코는 2분기 매출이 예상을 웃돌았지만 순이익이 기대치를 밑돌아 3.26% 하락했다. 코스트코는 6월 동일점포 매출이 5월에 비해 둔화하면서 4.21% 내렸다. 메타플랫폼스는 오는 9월 자체 AI 칩을 생산하기 시작한다는 로이터의 보도 이후 4.70% 상승했다.

◆ 경기 둔화 우려에 유가 하락

미국과 이란의 충돌로 호르무즈 해협의 완전한 정상화가 지연되면서 공급 차질 우려는 이어졌지만, 국제유가는 인플레이션과 경기 둔화 가능성이 글로벌 원유 수요를 위축시킬 수 있다는 점에 주목하며 하락했다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 미국 서부텍사스산원유(WTI) 8월물은 1.44달러(2.0%) 내린 배럴당 72.08달러에 마감했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 9월물은 1.72달러(2.2%) 하락한 76.30달러에 거래를 마쳤다.

지난달 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 의사록에 따르면, 정책위원들은 지난달 인플레이션 우려가 커졌다고 판단했으며, 단기적으로는 노동시장 여건이 안정적으로 유지되고 실업률도 현재 수준에 머물 것으로 대체로 예상했다.

실제로 이날 발표된 지난주 미국의 신규 실업수당 청구 건수는 21만5000건으로 감소해 6월 고용 증가세 둔화에도 노동시장이 안정적으로 유지되고 있음을 보여줬다.

연준이 인플레이션을 억제하기 위해 금리를 인상하면 경제 성장세가 둔화되고 원유 수요도 감소할 수 있다.

지난 8일(현지시간) 오만 해안에서 바라본 호르무즈 해협 위 선박들. [사진=로이터 뉴스핌]

금값은 중동 긴장 상황을 지켜보는 가운데, 전날 하락에 이은 저가매수세가 유입되며 1% 넘게 올랐다. 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 8월물 미국 금 선물은 1.4% 오른 온스당 4,140.80달러에 거래를 마쳤다. 현물 금 가격은 한국시간 10일 2시 5분 기준 온스당 4,130.58달러로 1.3% 상승했다. 전날에는 7월 1일 이후 가장 낮은 수준까지 하락한 바 있다.

◆ 미 국채 금리 내리고 달러 약세

미국 국채 가격이 상승하고 미 달러화는 이틀 연속 하락했다.

이날 뉴욕 채권 시장에서 가격과 반대로 움직이는 미 국채 10년물 수익률은 전 거래일보다 약 3bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 4.537%를 기록했다. 10년물 수익률은 전날 7주 만의 최고 수준까지 상승했다.

30년물 국채 수익률은 1.1bp 내린 5.053%를 기록했다. 30년물 수익률 역시 전날 7주 만의 최고치를 기록했다.

연준의 통화정책 전망에 민감한 2년물 국채 수익률은 3.7bp 하락한 4.164%를 나타냈다. 2년물 수익률은 전날 2주 만의 최고 수준까지 올랐다.

외환시장에서는 미 달러화가 이틀 연속 하락했다. 중동 지역의 지정학적 불확실성이 이어졌지만 국제유가 하락과 연준의 단기 금리 인상 기대 약화가 달러에 부담으로 작용했다.

주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.15% 하락한 100.87을 기록했다.

미국 달러화와 일본 엔화 [사진=블룸버그]

유로화는 달러 대비 0.19% 상승한 1.1436달러에 거래됐다. 지난달 유럽중앙은행(ECB) 회의에서 정책위원들은 금리 상승에도 인플레이션이 내년까지 목표치를 웃돌 것이라는 전망을 제시받은 것으로 나타났다.

달러화는 일본 엔화 대비 0.18% 하락한 162.30엔을 기록했다.

영국 파운드화는 달러 대비 0.23% 상승한 1.3415달러를 기록했다. 파운드화는 장중 1.343달러까지 오르며 3주 만의 최고치를 새로 썼다.

◆ 유럽증시, 기술주 반등에 대체로 상승

영국을 제외한 유럽 주요국의 증시가 대부분 올랐다. 기술주가 하락세를 멈추고 반등에 성공하면서 중동 분쟁을 둘러싼 우려를 상쇄하는 모습이었다.

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 4.96포인트(0.78%) 오른 640.87로 장을 마쳤다. 이 지수는 이번주 들어 처음으로 오름세를 보였다.

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 220.82포인트(0.89%) 상승한 2만5118.27로, 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 73.96포인트(0.90%) 뛴 8326.62에 마감했다.

이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 564.67포인트(1.09%) 오른 5만2381.92로, 스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 241.60포인트(1.26%) 상승한 1만9345.90에 마감했다.

영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 16.59포인트(0.16%) 하락한 1만472.45로 장을 마쳤다.

기술주는 이날 2.76% 올랐다. 독일의 반도체 웨이퍼 제조업체 실트로닉은 13.4%, 프랑스 반도체 소재업체 소이테크는 5.9%, 네덜란드의 반도체 장비업체 ASML은 4.8% 올랐다.

헬스케어 업종은 1% 하락하며 부진했다. 영국 글로벌 제약사 아스트라제네카는 미국 바이오의약품 기업 아이오니스 파마슈티컬스와 공동 개발한 신경질환 치료제 '웨이누아'가 후기 임상시험에서 1차 평가 목표를 충족하지 못한 영향으로 6.2% 떨어졌다.

wonjc6@newspim.com

 

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문체위, 축구협회 청문회 22일 개최 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국회 문화체육관광위원회가 대한축구협회 현안 관련 청문회를 오는 22일 개최하기로 했다. 문체위는 9일 국회에서 전체회의를 열고 대한축구협회 현안 관련 청문회 실시 계획서 채택의 건과 서류 제출 요구의 건, 증인 및 참고인 출석 요구의 건을 의결했다. 이번 청문회는 축구 국가대표팀 감독 선임 절차와 대한축구협회 운영 실태 전반에 나타난 문제점을 국회 차원에서 점검하고, 대한축구협회 정상화 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독 [사진=로이터 뉴스핌] 이재정 문체위원장은 "대한축구협회의 자율성과 전문성은 존중하되 축구가 가지는 공공성을 감안해 국회의 역할을 뒤로 미룰 수 없었다"고 설명했다. 문체위는 국회법 제65조에 따라 오는 22일 오전 10시 청문회를 개최하기로 했다. 청문회와 관련해서는 총 644건의 서류 제출을 요구하고 제출 기한을 오는 16일 오후 2시까지로 정했다. 증인으로는 정몽규 전 대한축구협회장과 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독, 이임생 전 대한축구협회 기술총괄이사 등 13명이 채택됐다. 참고인으로는 박지성 K축구혁신위원회 공동위원장 등 10명이 포함됐다. 다만 청문회가 핵심 관계자들의 출석 회피와 축구협회의 자료 미제출로 '맹탕 청문회'에 그칠 수 있다는 우려도 제기됐다. 조계원 더불어민주당 의원은 이날 의사진행발언에서 "대한민국 체육계는 대한축구협회의 독단적인 행정과 밀실 감독 선임, 올림픽 본선 진출 실패라는 참담한 결과에도 그 누구 하나 책임 있는 자세를 보이지 않는 모습에 국민적 분노가 극에 달하고 있다"고 지적했다. 정몽규 대한축구협회장(왼쪽부터), 박주호 전 대한축구협회 전력강화위원회 위원, 홍명보 축구 국가대표팀 감독이 2024년 9월 24일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 대한축구협회 등에 대한 현안질의에 출석해 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 조 의원은 "정몽규 전 회장, 홍명보 전 감독, 이임생 전 이사 등 사건의 핵심 당사자들이 줄줄이 사임하고 외국으로 도피하는 등의 행보를 보이며 국회 출석 요구를 회피할 가능성이 매우 높아 보인다"고 말했다. 이어 "저희 의원실에서 이번 사태의 진상을 규명하기 위해 수십 건의 자료 제출을 요구했음에도 불구하고 축구협회는 지금까지 단 한 건의 자료도 제출하지 않고 버티고 있다"며 "이는 국회를 무시하는 처사이자 진실을 요구하는 국민을 기만하는 행위"라고 비판했다. 그러면서 "오늘 채택될 청문회가 맹탕 청문회로 전락하지 않도록 위원장님께서 엄격하고 단호하게 중심을 잡아달라"고 요청했다. 이 위원장은 이날 청문회 실시 계획서와 서류 제출 요구, 증인 및 참고인 출석 요구 안건을 각각 상정한 뒤 의결했다. oneway@newspim.com 2026-07-09 12:49
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대법, 尹 '체포방해' 징역 7년 확정 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 12·3 비상계엄과 관련해 고위공직자범죄수사처(공수처)의 체포방해·국무위원 심의권 침해 등 혐의를 받는 윤석열 전 대통령이 9일 대법원에서 징역형을 확정받았다. 윤 전 대통령은 비상계엄 사태 583일 만에 처음으로 관련 범죄에서 유죄를 확정받으며 즉시 미결수에서 기결수로 신분이 바뀌었다. 윤 전 대통령 측은 선고 직후 "대법원이 이처럼 중대한 사건을 충분한 심리 없이 종결한 데 깊은 유감"이라며 재판소원을 검토하겠다고 밝혔다. 대법원 3부(주심 이숙연 대법관)는 이날 오후 특수공무집행방해·직권남용권리행사방해 등 혐의로 기소된 윤 전 대통령에게 징역 7년을 선고한 원심을 확정했다. 윤 전 대통령은 서울고법에서 진행 중인 내란 우두머리 항소심에 출석해 대법원 법정에 나오지 않았다. 12·3 비상계엄과 관련해 고위공직자범죄수사처(공수처) 체포방해·국무위원 심의권 침해 등 혐의를 받는 윤석열 전 대통령이 대법원에서 징역형을 확정받았다. 윤 전 대통령은 비상계엄 사태 583일 만에 처음으로 관련 범죄에서 유죄를 확정받으며 즉시 미결수에서 기결수로 신분이 바뀌게 됐다. 사진은 윤 전 대통령. [사진=뉴스핌DB] ◆ "공수처, 직권남용죄 관련 범죄로서 내란죄 수사권 가져" 윤 전 대통령은 지난해 1월 대통령 경호처 직원들을 동원해 공수처의 체포영장 집행을 방해한 혐의를 받는다. 12·3 비상계엄 선포 직전 일부 국무위원만 소집해 나머지 국무위원들의 심의권을 침해하고, 계엄 해제 뒤 사후 선포문을 만들어 폐기한 혐의도 받는다. 여인형 전 국군방첩사령관 등의 비화폰 통화기록 삭제를 지시하고, 외신에 계엄과 관련한 허위 사실을 PG(프레스 가이드)로 작성·전파한 혐의도 있다. 1심은 특수 공무집행 방해·직권남용 권리행사 방해·허위 공문서 작성 혐의를 유죄로 인정하며 윤 전 대통령에게 징역 5년을 선고했다. 2심은 1심에서 무죄로 판단된 '국토교통부·산업통상자원부 장관에 대한 심의권 침해', '계엄 관련 외신 허위 공보' 등을 유죄로 뒤집으며 징역 7년을 선고했다. 이날 대법원은 체포방해 혐의의 핵심 전제인 공수처의 내란우두머리죄 수사 절차가 적법하게 진행됐다는 점을 상세히 판시했다. 대법원은 "공수처는 피고인의 직권남용 및 내란 혐의 사실이 기재된 고발장을 수리함으로써 직권남용죄에 대한 수사를 개시하는 한편, 내란우두머리죄 혐의 또한 구체적으로 인식해 이에 대한 수사도 개시했다"며 "내란우두머리죄는 직권남용죄와 배경이 되는 사실관계가 동일하고 증거도 상당 부분 중첩된다"고 했다. 이어 "결국 피고인의 내란우두머리죄는 직권남용죄의 '수사 과정에서 인지한 직접 관련성이 있는 범죄'로서 공수처법 제2조 제4호 라목의 관련 범죄에 해당하므로 공수처는 이에 대한 수사권을 가진다"고 덧붙였다. 대법원은 "공수처가 고위공직자범죄인 직권남용죄에 대해 수사를 개시하면서, 이와 관련 범죄인 내란우두머리죄를 인지해 수사를 진행한 것에 수사절차상 위법이 있다고 보기 어렵다"고 판시했다. [서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 윤석열 전 대통령의 고위공직자범죄수사처(공수처) 체포방해 등 혐의 사건 상고심 선고기일인 9일 오후 서울역 대합실에서 시민들이 관련 생중계를 시청하고 있다. 이날 대법원 3부(주심 이숙연 대법관)는 윤 전 대통령에게 징역 7년을 선고한 원심판결을 확정했다. 2026.07.09 yeawon2@newspim.com ◆ 尹측 "대법, 중대 사건인데 충분히 심리 안하고 종결" 대법원은 또한 '윤 전 대통령이 계엄 선포에 관한 국무회의를 소집하면서 일부 국무위원에게 소집 통지를 하지 않은 것은 해당 국무위원의 심의권 행사를 현실적으로 방해한 것'이라고 판단한 원심에 대해 "법리 오해의 잘못이 없다"며 수긍했다. 이밖에 허위 공문서 작성 및 허위 작성 공문서 행사, 대통령기록물 관리법 위반 및 공용서류 손상, 허위 공보로 인한 직권남용 부분 등에 대해서도 원심의 판단을 받아들였다. 대법원 관계자는 "본 판결을 통해 처음으로, 불소추특권 대상범죄에 대한 대통령 재직 중 수사의 가부 및 그 범위, 공수처법 제2조 제4호 라목의 '관련범죄'의 의미 및 판단기준, 형사소송법 제110조에서 정한 압수·수색 승낙 거부권의 요건과 그 한계를 구체적으로 밝혔다"고 설명했다. 조은석 특별검사 측은 이날 선고 직후 "법원의 판단을 존중한다"며 "앞으로도 특검은 내란, 외환 사건 공소유지에 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 윤 전 대통령 측은 이번 선고 결과에 대해 유감을 표하며 재판소원을 검토하겠다고 했다. 변호인단은 입장문을 통해 "대한민국 헌법의 근간인 법치주의와 영장주의의 관점에서 최고법원인 대법원이 이처럼 중대한 사건을 충분한 심리 없이 종결한 데 대해 깊은 유감"이라고 밝혔다. 이어 "대통령의 형사상 불소추특권의 범위에 '재임 중 강제수사'가 허용되는지 여부는 국가 원수이자 행정부 수반의 헌법적 지위를 수호하기 위한 고도의 헌법적 쟁점"이라며 "그럼에도 하급심은 이에 대한 명확한 법리적 판단을 회피했으며, 대법원 역시 이 심각한 법리적 전제를 완전히 묵인한 채 상고를 기각했다"고 덧붙였다. 변호인단은 "헌법이 보장하는 기본권 보호를 위해 재판소원 등 헌법재판 절차를 통해 이번 판결의 위헌성을 다툴 예정"이라고 했다. hong90@newspim.com 2026-07-09 15:19

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부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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