충남 보령서 해군참모총장배 전국요트대회…국가대표 선발전 병행

AI 핵심 요약beta
- 24회 해군참모총장배 전국요트대회가 10일 보령서 개막했다
- 13일까지 200여 명이 5개 종목과 국가대표 선발전을 치른다
- 해군은 공연·체험행사로 관람객 참여를 돕는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
군복 체험·페이스 페인팅 행사 다채
[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 24회 해군참모총장배 전국요트대회가 10일 충남 보령시에서 개막했다.
해군과 대한요트협회가 주최하고 보령시가 후원하는 이번 대회는 대천해수욕장 앞 해상에서 오는 13일까지 열린다.
딩기·스키프·윈드서핑·카이트 보딩 등 5개 종목에 전국 남녀 초·중·고등부와 대학·일반부 선수 200여 명이 참가했다. 국가대표 선발전도 병행한다.
개막식은 김경률 해군참모총장과 채희상 대한요트협회장, 엄승용 보령시장이 참석한 가운데 보령머드테마파크 컨벤션관에서 열렸다.
김 총장은 "해군참모총장배 요트대회는 바다에 대한 국민 관심을 높이고 해양 스포츠 저변 확대에 기여하며 대한민국의 대표 요트대회 중 하나로 자리매김해 왔다"고 말했다.
김 총장은 "모두가 안심하고 바다를 누리며 자유로운 해양 활동을 펼칠 수 있도록 해군이 늘 여러분 곁에서 항해할 것"이라고 말했다.
1996년 시작한 해군참모총장배 전국 요트대회는 대통령기 전국 시·도 대항 요트대회, 해양경찰청장배 전국 요트대회와 함께 국내 3대 요트대회 중 하나다.
해군은 대회 기간 중 관람객을 위한 부대 행사도 마련했다. 10일과 11일 저녁 7시 보령 머드광장 특설무대에서 해군홍보대 사물놀이·마술·비보이 공연이 열린다. 군복 체험과 페이스 페인팅, 캐리커처와 모형 군함 만들기의 해군 친화 프로그램도 운영한다.
hyun9@newspim.com