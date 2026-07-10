중진공, 전국 6개 연수원 개방…기숙사도 이용 가능

AI 핵심 요약beta
- 중소벤처기업진흥공단이 14일부터 8월14일까지 전국 6개 연수원을 전 국민에게 개방했다.
- 강의실·강당·운동장·기숙사 등 공공 교육·행사 시설을 열어 국민 접근성과 유휴 공공자산 활용도를 높이고자 했다.
- 중진공은 공감연수원을 매년 정례 사업으로 확대하며 온라인 신청과 기념품 제공 등 서비스 품질을 지속 개선하겠다고 밝혔다.
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강의실·강당·운동장 등 전 시설 제공
공공자산 활용 확대·국민 편의 강화
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 전국 6개 중소벤처기업 연수원이 여름철 한 달간 국민에게 문을 연다. 강의실과 강당, 운동장 등 교육·행사 시설뿐 아니라 기숙사까지 개방해 국민의 공공시설 이용 편의를 높인다는 구상이다.
중소벤처기업진흥공단은 오는 14일부터 다음달 14일까지 전 국민을 대상으로 전국 6개 연수원 시설을 개방하는 '공감연수원' 하계 집중개방을 실시한다고 10일 밝혔다.
공감연수원은 중진공이 보유한 연수 시설을 국민에게 개방하는 사업이다. 지난해 7월 처음 운영한 뒤 올해 1월 동계 집중개방을 진행했다.
중진공은 국민의 시설 이용 수요를 반영해 공감연수원을 매년 운영하는 정례 사업으로 확대했다. 공공시설에 대한 국민 접근성을 높이고 유휴 기간 공공자산의 활용도를 높인다는 취지다.
개방 대상은 ▲중소벤처기업연수원(경기 안산) ▲강원연수원(강원 태백) ▲충청연수원(충남 천안) ▲호남연수원(광주) ▲대구경북연수원(경북 경산) ▲부산경남연수원(경남 창원) 등 전국 6곳이다.
이용객은 강의실과 강당, 운동장 등 교육·행사 시설을 이용할 수 있다. 연수원 내 기숙사를 포함한 시설도 개방한다.
이용 희망자는 중진공 연수원 누리집에서 연수원별 시설 현황을 확인한 뒤 신청할 수 있다. 집중 개방 기간 시설 이용객에게는 소정의 기념품도 제공한다.
조한교 중진공 인력성장이사는 "공감연수원을 통해 국민들이 공공시설을 직접 이용하며 중진공을 더욱 친숙하게 접할 수 있는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 국민 누구나 쉽고 편리하게 시설을 활용할 수 있도록 서비스 품질을 지속적으로 개선하겠다"고 강조했다.
rang@newspim.com