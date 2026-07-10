강윤진 보훈부 차관, 해병대 1사단 찾아 일선 장병 위문

AI 핵심 요약beta
- 강윤진 국가보훈부 차관이 10일 해병대 1사단을 방문해 장병들을 위문했다.
- 부대 현황과 유해발굴·참전행사 활동을 점검하고 폭염 속 장병들에게 위문금을 전달했다.
- 연평도 포격전 전사자 유가족과 함께 국군 장병 헌신을 끝까지 책임지고 예우하겠다고 밝혔다.
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연평도 포격전 故 서정우 하사 모친 동행
[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 강윤진 국가보훈부 차관이 10일 오후 경북 포항 해병대 1사단을 찾아 일선 장병들을 위문한다.
강 차관은 부대 현황과 유해발굴 작전, 참전 유공자 초청 행사에 대한 활동 상황을 청취한다. 폭염 속에서도 군사 대비태세를 유지하고 있는 장병들에게 위문금을 전달하고 현장의 목소리도 직접 듣는다.
특히 2010년 연평도 포격전에서 전사한 해병대 고(故) 서정우 하사(추서 계급) 어머니인 김오복 보훈부 보훈심사위원장도 함께한다. 국군 장병들의 헌신을 국가가 끝까지 책임지고 예우하겠다는 메시지를 직접 전한다.
해병대 1사단은 상륙작전을 주 임무로 하는 해병대 핵심 전력이다. 유사시 신속 투입을 할 수 있는 전투 대비 태세를 유지하고 있다. 국가와 국민의 재난·재해 현장에서 구조와 복구를 지원하는 대민작전도 하고 있다.
강 차관은 "국민의 생명과 안전을 지키기 위해 묵묵히 임무를 수행하는 장병들의 헌신에 감사드린다"며 "국군 장병들이 자긍심을 갖고 복무할 수 있도록 군 전역 후 여건을 지속적으로 개선해 나가고 국가를 위한 헌신이 정당하게 존중받고 예우받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
hyun9@newspim.com