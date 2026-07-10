롯데케미칼, 주요 석유화학 제품 공급가 인하 추진

AI 핵심 요약beta
- 롯데케미칼은 10일 중소기업 지원 위해 주요 석유화학 제품 공급가를 한시 인하 조정하겠다고 밝혔다.
- 나프타 수급안정화 지원금을 활용해 원가 부담을 줄이고 내수 석유화학 소재 공급망 안정을 도모하겠다고 했다.
- 롯데케미칼과 물적분할 법인 롯데대산석화는 공급가 조정으로 고객사와 파트너십 강화 및 산업 경쟁력 제고에 나서겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 롯데케미칼은 중소기업 고객사의 원가 부담을 경감하고, 내수 시장의 안정적인 공급망 유지에 기여하기 위해 주요 제품의 공급가를 한시적으로 인하 조정하는 상생 지원을 시행할 예정이라고 10일 밝혔다.
이번 조치는 산업통상자원부 주관 '2026년 나프타 수급안정화 지원금'을 활용, 석유화학 원료 가격 변동에 따른 부담을 완화하고 정부 지원 효과가 산업 전반으로 확산될 수 있도록 하는 방향으로 마련됐다.
롯데케미칼은 제품별 원료 투입 비중과 시장 상황, 고객사별 거래 조건 등을 종합적으로 고려해 적용 대상 및 적용 기간, 지원 방안 등을 순차적으로 안내할 계획이다.
롯데케미칼은 이번 공급가 인하를 통해 중소기업 고객사와의 파트너십을 더욱 공고히 하고, 다양한 분야에 사용되는 필수 석유화학 소재의 안정적 생산 및 공급망 유지를 지원한다는 방침이다.
롯데케미칼은 "앞으로도 고객사와의 상생 협력을 최우선 가치로 삼아 국내 산업 경쟁력을 제고하는데 앞장설 것"이라고 밝혔다.
한편, 롯데케미칼의 물적분할 법인인 롯데대산석화도 공급망 안정과 고객사 파트너십 강화를 위해 주요 제품의 공급가 조정을 고객사에 통보했다.
tack@newspim.com