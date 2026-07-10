정희용 "장윤기 사건 국회 청문회 추진…보완수사권 필요성 보여줘"

AI 핵심 요약beta
- 정희용 국민의힘 사무총장은 10일 장윤기 사건 관련 국회 청문회 추진을 밝혔다.
- 광주 여고생 사망 사건 수사에서 드러난 경찰의 부실·은폐 의혹이 검찰 보완수사권 필요성을 보여준다고 주장했다.
- 광주경찰청의 면담 거부와 대응을 비판하며 행안부 장관과 경찰청장 직무대행에게 책임 추궁과 설명을 촉구했다.
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정희용 국민의힘 사무총장은 10일 이른바 '장윤기 사건'으로 불리는 광주 여고생 사망사건과 관련해 "국민의힘은 국회 청문회를 추진하겠다"고 밝혔다.
정 사무총장은 이날 입장문을 통해 "검찰개혁이라는 미명 하에 더불어민주당은 검찰의 보완수사권 폐지를 위해 브레이크 없이 독주하고 있다"며 이같이 말했다.
그는 "광주에서 발생한 여고생 사망 사건의 수사 과정에서 드러난 경찰의 부실·은폐 의혹은 검찰 보완수사권의 필요성을 분명히 보여줬다"고 주장했다.
이어 "어제 장동혁 당대표는 이 사건의 중심에 있는 광주경찰청의 입장을 확인하고 설명을 듣기 위해 항의 방문했지만 그 어떤 설명도 듣지 못했고 면담은 거부당했다"고 지적했다.
그러면서 "제1야당 대표를 포함한 국회의원 방문단의 청사 출입까지 제한하고 이리저리 말을 바꿔가며 면담을 회피하는 모습을 온 국민이 지켜봤다"고 비판했다.
정 사무총장은 "광주경찰청은 무엇이 두려워 정당한 면담을 거부하며 도망치듯 빠져나간 것이냐"며 "행정안전부 장관과 경찰청장 직무대행은 광주경찰청장의 이해할 수 없는 행동에 대해 책임을 묻고 국민들에게 충분히 설명해야 한다"고 촉구했다.
oneway@newspim.com