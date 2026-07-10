덱스터크레마, 다이닝브랜즈그룹에 AI 마케팅 솔루션 '애드플로러' 공급

AI 핵심 요약beta
- 덱스터크레마가 10일 다이닝브랜즈그룹에 애드플로러를 공급했다
- 양사는 AI 검색 환경 대응과 마케팅 고도화를 위해 협력했다
- 애드플로러는 고객 데이터 분석해 메뉴·프로모션에 활용한다
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AI 기반 고객 페르소나 생성해 마케팅 전략 고도화
bhc·아웃백 브랜드 운영에 데이터 분석 활용
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 덱스터스튜디오의 자회사인 AI 디지털 마케팅 전문기업 덱스터크레마는 종합 외식기업 다이닝브랜즈그룹에 AI 마케팅 에이전트 솔루션 '애드플로러(Adplorer)'를 공급한다고 10일 밝혔다.
이번 협력은 AI 기반 검색 환경 확산에 대응하고 브랜드 마케팅 전략을 고도화하기 위해 마련됐다. 다이닝브랜즈그룹은 애드플로러를 활용해 bhc와 아웃백 스테이크하우스 등 주요 브랜드의 고객 데이터를 분석하고 브랜드 운영과 마케팅 체계를 강화할 방침이다.
애드플로러는 검색 키워드와 온라인 반응, 리뷰, 문의사항 등 다양한 고객 데이터를 통합 분석하는 AI 마케팅 솔루션이다. 단순 키워드 분석을 넘어 소비자의 검색 의도와 행동 맥락, 관심사, 구매 가능성 등을 종합적으로 분석하고 AI 기반 고객 페르소나를 생성해 마케팅 전략 수립을 지원한다.
덱스터크레마는 애드플로러의 VOC(고객 의견) 분석 기능을 통해 온라인 리뷰와 긍정·부정 반응, 서비스 만족도, 개선 요구사항, 메뉴 선호도 등을 분석한다. 다이닝브랜즈그룹은 분석 결과를 메뉴 개발과 프로모션 기획, 매장 운영, 고객 커뮤니케이션 등 다양한 영역에 활용할 계획이다.
회사는 애드플로러의 고객 분석 시스템을 바탕으로 핵심 고객뿐 아니라 잠재 고객까지 세분화한 마케팅 전략을 지원하고, 뷰티와 외식 등 마케팅 트렌드 변화가 빠른 산업군을 중심으로 AI 마케팅 솔루션 공급을 확대해 나갈 예정이다.
다이닝브랜즈그룹 관계자는 "여러 채널에 분산된 고객 데이터와 의견을 체계적으로 분석하는 것이 중요한 과제였다"며 "애드플로러를 통해 고객 여정을 보다 정교하게 이해하고 메뉴 개발부터 마케팅, 서비스까지 의사결정 전반에 데이터를 적극 활용하겠다"고 말했다.
박규태 덱스터크레마 본부장은 "애드플로러는 고객의 목소리와 검색 의도를 함께 분석해 브랜드가 고객을 보다 입체적으로 이해할 수 있도록 돕는 솔루션"이라며 "AI 검색 환경 대응과 고객 경험 고도화, 마케팅 운영 효율성 제고, 데이터 기반 의사결정 체계 강화 등을 지원해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com