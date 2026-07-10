맥라렌, 200대 한정 슈퍼카 '788HS' 선보여

AI 핵심 요약beta
- 맥라렌이 9일 V8 한정판 슈퍼카 788HS를 공개했다.
- 788HS는 4.0리터 V8 엔진으로 최고 788PS를 냈다.
- 전용 공력 패키지로 765LT보다 다운포스 10% 높였다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 =맥라렌이 V8 슈퍼카 시리즈의 마지막 모델인 한정판 슈퍼카 '788HS'를 공개했다.
맥라렌은 720S부터 765LT, 750S로 이어진 V8 슈퍼카 라인업의 기술과 성능을 집대성한 788HS를 전 세계 200대 한정 생산한다고 9일 밝혔다.
788HS는 최고출력 788PS, 최대토크 800Nm를 발휘하는 4.0리터 V8 트윈터보 엔진을 탑재했다. 건조중량은 1265kg으로, 톤당 623PS의 출력비를 구현했다. 정지 상태에서 시속 100km까지 2.8초, 200km까지 7.0초 만에 도달하며 최고속도는 시속 330km다.
차량에는 전용 공력 패키지도 적용됐다. 새롭게 설계된 S-덕트 보닛과 액티브 리어 스포일러, F1에서 영감을 받은 리어 디퓨저 등을 통해 765LT 대비 다운포스를 10% 높였다.
'HS'는 하이 스포츠를 뜻하며, 맥라렌 양산형 모델 가운데 특별한 차량에만 부여되는 명칭이다. 788HS는 MP4-12C HS와 MSO HS에 이어 세 번째 HS 모델이다.
788HS는 쿠페와 스파이더로 제작되며, 모든 차량은 맥라렌 스페셜 오퍼레이션을 통해 고객 맞춤형 사양으로 생산된다.
chanw@newspim.com