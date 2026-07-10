李대통령, 이케아 육아휴직 복귀 직원 강등 의혹에 "엄정 조치"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 10일 육아휴직 후 강등 논란 이케아 코리아를 엄정 조사·조치하겠다고 했다
- 이 대통령은 반노동·불투명 경영은 구시대적 행태라며 모범 사회를 지향하는 정부 기조와 배치된다고 했다
- 고용노동부 안양지청은 이사벨 푸치 이케아 코리아 대표의 남녀고용평등법 위반 혐의를 4월부터 조사 중이다
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 10일 육아휴직 후 복귀한 직원을 강등한 것으로 알려진 이케아(IKEA) 코리아에 대해 "철저히 조사해서 사실로 밝혀진다면 국제적 기준에 맞게 엄정하게 조치하겠다"고 경고했다.
이 대통령은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 이케아 코리아가 육아휴직을 쓰고 돌아온 직원의 직급을 강등하고 권고사직을 종용했다는 의혹을 보도한 언론 기사를 공유하며 이같이 밝혔다.
이 대통령은 "한때 다른 나라에서는 모범적인 글로벌 기업이 유독 우리나라에서만 반노동적이고 불투명한 경영을 해서 빈축을 사는 경우가 있다"며 "우리나라 정부가 반노동 정책을 구사하고 부정부패로 물들어 있던 시절의 이야기"라고 했다.
이어 "이제는 대한민국이 세계를 선도하는 모범 사회·모범 정부로 거듭나고 있는데 그러한 구태경영 행태가 발생한다면 용납할 수 없다"고 강조했다.
그러면서 "우리 기업도 해외에서 반노동 비상식 행태를 보여서는 안되는 것처럼 외국기업도 국내에서 그래서는 안된다"고 지적했다.
경향신문은 고용노동부 안양지청이 4월부터 이사벨 푸치 이케아 코리아 대표의 남녀고용평등법 위반 혐의 사건을 조사하고 있다고 보도했다. 이사벨 대표가 육아휴직 후 복직한 직원에게 불리한 처우를 했다는 내용의 진정이 접수된 데 따른 것이다.
the13ook@newspim.com