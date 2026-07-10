수은, 몽골무역개발은행에 3000만달러 지원

AI 핵심 요약beta
- 한국수출입은행은 10일 몽골 TDB와 전대금융 MOU를 체결했다.
- 2017년 외환위기 후 9년 만에 지원을 재개해 몽골 내 한국 소비재 수출을 늘릴 계획이다.
- TDB 네트워크로 중소·중견기업 몽골 수출과 신규 시장 진출을 지원한다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 한국수출입은행은 몽골무역개발은행(TDB)과 금융협력 양해각서를 체결하고 3000만 달러 규모의 전대금융 지원을 시작했다고 10일 밝혔다. 2017년 몽골 외환위기 이후 9년 만에 재개되는 지원이다.
전대금융은 수은이 현지은행에 자금을 빌려주면, 현지은행이 한국 수출품의 수입자에게 자금을 대출하는 간접금융 방식이다.
1990년 설립된 TDB는 몽골 2위 민간 상업은행으로 기업금융 시장에서 최대 점유율을 보유하고 있다. 한국산 식음료와 화장품을 수입하는 거래고객을 다수 확보하고 있으며, 현지에 90여 개의 영업망을 운영 중이다.
수은은 이번 지원으로 최근 몽골 내 한국 소비재 수요 증가를 우리 기업의 수출 확대로 연결할 방침이다. TDB의 네트워크를 활용해 중소·중견기업의 몽골 수출 증대와 신규 시장 진출을 지원하기로 했다.
황기연 수은 행장은 "몽골은 세계 10위권의 자원부국이자 중앙아시아와 동북아를 잇는 전략적 위치에 있다"며 "전대금융을 통해 한국 제품 수출 증진과 양국 간 교역 다변화를 기대한다"고 말했다.
수은은 현재 10개국 24개 은행에 약 80억 달러 규모의 전대금융 한도를 설정해 운용하고 있다.
romeok@newspim.com