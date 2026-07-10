NH-Amundi자산운용, '청년 일경험 지원사업' 참여

AI 핵심 요약beta
- NH-Amundi자산운용은 10일 청년62명에게 자산운용 일경험을 제공했다고 밝혔다
- 이 회사는 고용노동부·상의 주관 사업에 참여해 8주간 디지털·연금·채권·ESG 프로젝트형 직무 체험을 진행했다
- 프로젝트는 실제 산출물 완성을 목표로 설계됐으며 회사는 청년들의 금융권 진입 디딤돌이 되길 바란다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = NH-Amundi자산운용은 10일 '청년 일경험 지원사업'을 통해 청년 62명에게 자산운용 현장의 실무 경험을 제공했다고 밝혔다.
NH-Amundi자산운용에 따르면 해당 사업은 고용노동부와 대한상공회의소가 공동 주관하는 청년 고용 지원 정책으로, 만 15세~34세 미취업 청년에게 민간 기업의 직무 경험 기회를 제공하는 사업이다.
NH-Amundi자산운용은 운영기관 크래커박스가 진행한 프로젝트형 지원사업에 참여했다. 참여 청년들은 지난 5월 사전직무교육을 거쳐 6월 말까지 약 8주간 각 분야 실무진의 멘토링 아래 팀 단위 프로젝트를 수행했으며 지난 3일 성과보고회를 통해 결과를 발표했다.
회사는 ▲디지털마케팅 ▲퇴직연금마케팅 ▲채권리서치 ▲ESG리서치 등 4개 직무 분야에서 프로젝트를 진행했다. 청년들은 각 프로젝트에서 디지털 채널 마케팅 기획 및 콘텐츠 제작·운영, 국내외 펀드 분석 및 고객 맞춤형 포트폴리오 제안서 작성, 기업 신용분석 및 채권 발행 타당성 검토, 기업 ESG 평가 보고서 작성 등 업무를 경험했다.
프로젝트는 참여 청년이 실제 직무 산출물을 완성하도록 설계됐다. 회사는 직무 역량 중심의 채용 환경 속에서 청년들이 자산운용 현장을 직접 경험하며 실무 역량을 키우고 금융업계 진입의 발판을 마련할 수 있도록 지원했다고 전했다.
길정섭 NH-Amundi자산운용 대표이사는 "청년 일경험 지원사업 참여는 당사의 전문성을 금융권 취업을 준비하는 청년들에게 나눌 수 있는 기회였다"며 "청년들이 진로를 준비하는 과정에서 실질적인 디딤돌이 되길 바란다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com