무신사 뷰티, 나스 선보인다…럭셔리 뷰티 강화

AI 핵심 요약beta
- 무신사 뷰티가 11일 나스 입점 기념 온라인 쇼케이스를 열며 럭셔리 뷰티를 강화했다
- 쇼케이스에서 나스 신제품 리퀴드 블러쉬 13종을 공개하고 두 컬러는 약 한 달간 단독 선론칭했다
- 온라인 할인·사은품과 함께 성수 메가스토어 팝업스토어를 열어 체험존·이벤트로 고객 경험을 확대했다
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'오르가즘 판타지'·'잇시 빗시' 한 달간 단독 선론칭
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 무신사 뷰티가 글로벌 럭셔리 메이크업 브랜드 나스를 입점시키며 럭셔리 뷰티 카테고리 강화에 나선다.
무신사 뷰티는 오는 11일 '왓 메이크스 유 블러쉬'를 주제로 나스 입점 기념 온라인 쇼케이스를 진행한다고 9일 밝혔다. 무신사 뷰티는 맥, 미우미우 뷰티에 이어 나스까지 선보이며 글로벌 럭셔리 뷰티 브랜드 포트폴리오를 확대하게 됐다.
이번 쇼케이스에서는 나스의 신제품 '리퀴드 블러쉬'를 공개한다. 리퀴드 블러쉬는 나스를 대표하는 파우더형 블러쉬 컬러를 리퀴드 제형으로 재해석한 제품이다. 총 13가지 컬러로 출시되며, 색상이 뭉치지 않고 피부에 맑게 쌓여 자연스럽게 밀착되는 사용감이 특징이다.
무신사 뷰티는 신제품 컬러 가운데 '오르가즘 판타지'와 '잇시 빗시'를 약 한 달간 단독 선론칭한다. 오르가즘 판타지는 나스의 대표 컬러인 오르가즘을 재해석한 복숭아빛 핑크 컬러 제품이다. 잇시 빗시는 코랄 컬러에 촉촉한 윤광을 더한 제품이다.
온라인 쇼케이스 기간 리퀴드 블러쉬 구매 고객에게는 할인 쿠폰과 핑거 퍼프를 제공한다. 나스 제품 구매 고객에게도 구매 조건에 따라 파우치와 톤업 베일 미니 등 사은품을 선착순으로 증정한다.
오프라인 행사도 함께 열린다. 무신사 뷰티는 서울 성수동 무신사 메가스토어 성수에서 나스 팝업스토어를 운영한다. 팝업스토어에는 리퀴드 블러쉬를 직접 경험할 수 있는 체험존과 고객 참여형 이벤트가 마련된다.
무신사 뷰티 관계자는 "나스 입점은 무신사 뷰티의 럭셔리 브랜드 카테고리 경쟁력을 높이는 계기가 될 것"이라며 "온·오프라인 통합 경쟁력을 바탕으로 차별화된 고객 경험을 선보이겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com