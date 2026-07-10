[개장시황] 코스피, 급락 딛고 3%대 반등…하이닉스 ADR 훈풍

미·이란 협상 기대·AI 투자 심리 회복에 대형 기술주 상승

삼성전기·SK스퀘어 6%대 강세…코스닥도 1%대 올라

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 10일 코스피가 주중 급락 충격을 딛고 장 초반 3% 넘게 반등하며 7500선을 회복했다. 간밤 미국 증시에서 인공지능(AI) 투자 기대가 되살아난 가운데 SK하이닉스의 미국주식예탁증서(ADR) 상장을 앞둔 재평가 기대까지 더해지면서 대형 반도체주를 중심으로 매수세가 유입되고 있다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 2분 기준 코스피는 전 거래일 대비 230.65포인트(3.16%) 오른 7522.56에 거래되고 있다. 지수는 7552.49에 출발, 같은 시각 거래량은 1306만4000주, 거래대금은 1조3842억2400만원을 기록 중이다.

시가총액 상위 종목은 일제히 강세를 보이고 있다. 삼성전자(3.06%), SK하이닉스(3.52%), SK스퀘어(6.48%), 삼성전자우(3.45%), 삼성전기(6.16%)가 상승하고 있다. 현대차(1.80%), LG에너지솔루션(4.47%), 삼성생명(1.99%), 삼성물산(2.25%), KB금융(3.03%)도 오르고 있다.

경기 이천시 SK하이닉스 본사 모습. [사진=뉴스핌DB]

특히 SK하이닉스는 이날 미국 나스닥 상장을 앞두고 외국인 투자자 접근성 확대와 밸류에이션 재평가 기대가 부각되며 장 초반 강세를 보이고 있다. ADR 공모가는 주당 149달러로 국내 본주 종가 대비 약 2.9%의 프리미엄이 반영됐으며, 총 공모 규모는 약 265억달러로 해외 기업의 미국 기업공개(IPO) 가운데 사상 최대 규모다.



거래대금 상위권에서도 SK하이닉스와 삼성전자, 삼성전기, SK스퀘어 등 반도체 관련 종목에 매수세가 유입되고 있다. 업종별로는 전자장비와기기(6.86%), 반도체와반도체장비(4.56%), 전기장비(3.84%), 전기제품(2.62%), 복합기업(2.38%) 등이 강세다. 반면 우주항공과국방(-0.51%)은 약세를 보이고 있다.

간밤 뉴욕증시는 미국과 이란의 협상 재개 기대와 AI 투자 확대 소식에 상승했다. 미국 반도체주 반등에 더해 SK하이닉스 ADR의 공모가가 국내 본주 대비 프리미엄을 반영해 확정되면서 국내 반도체 업종 전반에도 투자심리 개선 기대가 확산하는 모습이다. 다우존스30산업평균지수는 0.27%, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 0.81%, 나스닥지수는 1.30% 올랐다. 필라델피아 반도체지수는 3.06% 상승했다.

마이크론은 미국 내 2500억달러 규모의 추가 투자 계획에 4.52% 올랐고, 메타는 자체 AI 칩 생산과 컴퓨팅 인프라 확대 기대에 4.70% 상승했다. AMD(5.67%)와 브로드컴(3.20%)도 강세를 보였다.



증권가는 SK하이닉스 ADR 상장이 메모리 업황 자체를 바꾸는 재료는 아니지만, 최근 위축됐던 반도체와 코스피 전반의 투자심리를 되돌리는 계기가 될 수 있다고 보고 있다.

한지영 키움증권 연구원은 "미·이란 협상 복귀 기대감과 필라델피아 반도체지수의 2거래일 연속 반등 등 미국발 호재, 주중 9% 조정에 따른 저가매수세 유입 등에 힘입어 국내 증시가 반등을 보일 것"이라며 "SK하이닉스 ADR 상장이 그동안 위축됐던 반도체와 코스피 전반의 투자심리를 개선하는 재료가 될 수 있다"고 전했다.

같은 시각 코스닥은 전 거래일 대비 15.04포인트(1.89%) 오른 809.04를 기록하고 있다. 지수는 807.00에 출발해 장 초반 810.68까지 올랐다. 거래량은 1556만7000주, 거래대금은 2178억2900만원을 기록 중이다.

코스닥시장에서는 상승 종목이 1125개로 하락 종목 303개를 크게 웃돌고 있다. 보합 종목은 160개다. 웰킵스하이텍(27.93%), 주성코퍼레이션(22.03%), 크린앤사이언스(14.21%) 등이 상승률 상위권에 올랐다.

반면 HLB제약(-29.98%), HLB바이오스텝(-29.90%), HLB생명과학(-29.87%), HLB테라퓨틱스(-29.82%) 등 HLB그룹주는 30% 안팎으로 급락하고 있다.

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