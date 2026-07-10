셀트리온, 유럽서 '옴리클로·베그젤마' 등 고수익 제품 성장세

AI 핵심 요약beta
- 셀트리온은 10일 유럽 고수익 바이오시밀러가 점유율 확대하며 성장세를 이어가고 있다고 밝혔다.
- 옴리클로·베그젤마·유플라이마·스테키마가 유럽 각국에서 높은 처방 점유율을 기록하며 시장 지배력을 강화하고 있다.
- 셀트리온은 영업인력 확충과 국제학회 마케팅, 하반기 입찰 대응을 통해 유럽에서 판매와 실적 성장을 이어갈 계획이라고 밝혔다.
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퍼스트무버 시밀러·직판 전략 효과
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온은 고수익 바이오시밀러 제품군이 유럽 시장에서 점유율을 확대하며 성장세를 이어가고 있다고 10일 밝혔다.
의약품 시장조사기관 아이큐비아(IQVIA)에 따르면 지난해 9월 유럽에서 출시된 만성 특발성 두드러기 치료제 '옴리클로'(성분명 오말리주맙)는 올해 1분기 기준 유럽 시장에서 약 16%의 점유율을 기록했다.
스페인에서는 약 71%의 점유율을 기록했으며, 포르투갈(47%), 아일랜드(41%), 노르웨이(31%) 등에서도 처방이 확대됐다. 이들 제품이 퍼스트무버(First Mover) 바이오시밀러로 출시된 점과 국가별 직판 전략이 시장 확대에 영향을 미친 것으로 풀이된다.
전이성 직결장암 및 유방암 치료제 '베그젤마'(성분명 베바시주맙)는 같은 기간 유럽 시장에서 약 28%의 점유율을 기록하며 1년 9개월 연속 베바시주맙 바이오시밀러 시장 1위를 유지했다. 베그젤마는 최근 미국에서도 대형 처방약급여관리업체(PBM) 처방집에 등재되는 등 유럽과 미국 시장에서 판매 기반을 확대하고 있다.
자가면역질환 치료제 '유플라이마'(성분명 아달리무맙)는 유럽 아달리무맙 시장에서 약 22%의 점유율로 1년 연속 처방 1위를 기록했다. 영국과 이탈리아에서는 각각 49%, 46%의 점유율을 나타냈다. 또 다른 자가면역질환 치료제 '스테키마'(성분명 우스테키누맙)는 유럽 시장에서 약 9%의 점유율을 기록했으며, 포르투갈(41%), 스웨덴(28%), 이탈리아(20%) 등에서 처방이 확대되고 있다.
셀트리온은 고수익 제품군 판매 확대를 위해 현지 영업 인력을 확충하고, 유럽호흡기학회(ERS)와 유럽장질환학회(UEGW) 등 국제학회에서 마케팅 활동을 강화할 계획이다. 유럽 시장의 특성상 주요 국가 입찰이 2∼3분기에 집중되고 연말 재고 확보 수요가 증가하는 만큼 하반기에도 제품 판매가 확대될 전망이다.
셀트리온 관계자는 "고수익 후속 제품들이 유럽 시장에서 처방 실적을 확대하고 있다"며 "하반기에도 주요 국가 입찰에 적극 대응해 판매 확대와 실적 성장을 이어갈 계획"이라고 말했다.
sykim@newspim.com