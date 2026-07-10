"美국무, 16일 '극좌 테러' 논의 60여개국 장관 초청"

AI 핵심 요약beta
- 마코 루비오 미 국무장관이 16일 초국가적 극좌 테러 논의를 위해 60여개국 장관을 국무부 청사에 초청했다
- 유럽·중남미·일부 아시아 국가가 초청됐으나 동맹국 다수는 일정·실익 부족을 이유로 불참 의사를 밝혔고 미국 정부 내부에서도 우려가 나왔다
- 트럼프 행정부는 안티파를 테러조직으로 지정하려 했으나 법전문가들은 미국 내 기반 때문에 외국 테러 단체로 규정하기 어렵다고 보고 있다
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 마코 루비오 미국 국무장관이 '초국가적 극좌 테러리즘의 재부상'을 논의하자며 60여개국 고위 장관들을 오는 16일 국무부 청사 회의에 초청했다고 워싱턴포스트(WP)가 관련 문건을 입수해 9일(현지시간) 보도했다.
초청장은 지난주 발송됐으며 회신 기한은 금요일(10일)이다. 초청국은 대부분 유럽 국가와 중남미 주요국이며 아시아에서는 인도·인도네시아·싱가포르가 포함됐다. 한국도 초청받았는지는 명시되지 않았다.
일부 동맹국 외교관들은 당혹감을 감추지 못하고 있다. WP가 익명의 유럽 외교관 다수와 접촉한 결과 여러 나라의 장관이 여름 외교 일정을 이유로 불참 의사를 밝혔다. "우리나라엔 안티파(Antifa·반파시즘과 반인종주의를 표방한 좌익 운동)가 없다", "참석할 이유를 찾지 못하겠다"는 반응도 나왔다.
미국 정부 내부에서도 대테러 수단을 좌파 활동가 단속에 활용하려는 시도라는 우려가 제기되고 있으며 일부 관리들은 행사 불참을 선택한 것으로 전해졌다.
그동안 도널드 트럼프 대통령은 미국에서 발생하는 '정치적 테러'의 배후에 안티파가 있다고 주장해 왔다. 지난해 9월에는 안티파를 국내 테러 단체로 지정하는 행정명령에 서명하기도 했다.
미 국무부는 지난해 11월 독일, 이탈리아, 그리스 등 유럽 좌파 단체 4곳을 테러조직으로 지정한 바 있는데, 이와 마찬가지로 안티파를 외국 테러 단체로 지정하는 방안이 논의돼 왔다고 WP는 전했다. 외국 테러 단체로 지정될 경우, 감시 등 추가 수사 도구 활용이 가능해진다.
그러나 법전문가들은 미국 법상 외국 테러 단체 지정은 해당 단체가 '외국 단체'여야 한다는 요건 때문에 미국 내에 상당한 활동 기반을 둔 안티파에 적용하기 어렵다고 보고 있다.
wonjc6@newspim.com