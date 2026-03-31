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2026.03.31 (화)
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[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 3월 31일

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◆국회의장

11:20 국회 수어통역사 임명장 수여식 / 국회접견실
13:20 박홍근 기획예산처 장관 접견 / 의장집무실
14:00 본회의 / 본회의장

◆상임위원회

09:00 정무위원회 전체회의 / 본관 604호
10:00 정무위원회 법안심사제1소위원회 / 본관 604호
10:00 행정안전위원회 법안심사제1소위원회 / 본관 445호
10:00 윤석열정권정치검찰조작기소의혹 사건진상규명국정조사특별위원회 전체회의 / 본관 406호
본회의 산회 후 정치개혁특별위원회 정치관계법심사소위원 / 본관 445호

◆의원실 세미나

08:00 김태년 의원실, 경제는 민주당 제46강 / 의원회관 제1소회의실
10:00 이인선 의원실 등, AI 윤리 정책의 미래와 AI 기본법 개정 방향 / 의원회관 제8간담회의실
10:00 용혜인 의원실 등, 스텔라데이지호 해양심판 재결 분석·평가 및 향후 과제 국회토론회 / 의원회관 제11간담회의실
10:00 복기왕 의원실 등, 주택 공급 활성화를 위한 정책 방향 토론회 / 의원회관 제2소회의실
14:00 권칠승 의원실, 고령화 시대, 치매돌봄과 사회안전망 강화를 위한 국회 토론회 / 의원회관 제6간담회의실
14:00 박지혜 의원실 등, 기후위기 시대, 에너지취약계층 지원법의 필요성 / 의원회관 제4간담회의실
14:00 전진숙 의원실 등, 보이지 않는 가족: 비혼 이주여성의 안정적 국내 체류와 자녀 양육권 보장 방안/ 의원회관 제1간담회의실
14:00 최형두 의원실 등, 소형모듈원자로(SMR) 개발 촉진 특별법 제정 이후, SMR산업 활성화를 위한 국회 정책토론회 / 의원회관 제11간담회의실
14:00 김선교 의원실, 올바른 동물복지를 위한 동물보호법 개정 방향 국민 대토론회 / 의원회관 신관 제2세미나실
14:00 허성무 의원실 등, 중소 조선소 RG 지원 확대 이후, 현장을 묻다 / 의원회관 제8간담회의실
14:00 이훈기 의원실 등, 지역 미디어 정책의 패러다임 전환 토론회 / 의원회관 제9간담회의실
14:00 오세희 의원실 등, 플라스틱 조화 화환 문제 해결을 위한 정책 간담회 / 의원회관 제5간담회의실

◆소통관 기자회견

09:00 이상휘 의원, [국민의힘 미디어특별위원회 기자회견]
09:40 김재섭 의원, [현안 관련 기자회견]
10:00 채현일 의원, [6.3 지방선거 관련 기자회견]
10:20 정혜경 의원, [나쁜일자리 양산, 사회적책임 회피, 비용을 사회에 떠넘기고 이익만 추구하는 신세계 이마트 규탄 기자회견]
10:40 김장겸 의원, [고광헌 방미심위 위원장 후보자 관련 기자회견]
11:00 강득구 의원, [상임위원회 현안 관련 기자회견]
11:20 정혜경 의원, [지리산 산청샘물 증량 허가 철회 및 먹는물 관리법 개정 촉구 기자회견]
11:40 민병덕 의원, [임금체불 해결을 위한 발주자직접지급 3법 발의 기자회견]
13:00 최혁진 의원, [현안 관련 기자회견]
13:20 신장식 의원, [금융지주회장 3연임 금지법 발의 기자회견]
13:40 차규근 의원, [교육공무직 대구지역 방학중 비근무자 퇴직금 부당과소산정 해결을 위한 기자회견]
14:00 전종덕 의원, [정부 농업생산비 추경 편성 촉구 기자회견]
17:00 모경종 의원, [더불어민주당 함대건 서울시당 청년위원장, 서울특별시의원 출마선언 기자회견]
17:40 선미화 의원, [장애계 주요 현안 관련 기자회견]

◆더불어민주당

*정청래 당대표
11:00 시·도당 비례대표후보자추천관리위원장 연석회의 / 국회 본관 당대표회의실
14:30 의원총회 / 국회 본관 제4회의장
15:00 본회의 / 국회 본관 본회의장

*한병도 원내대표
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
13:30 의원총회
15:00 본회의

◆국민의힘

*장동혁 당 대표
13:30 의원총회 / 국회 예결위회의장
15:00 본회의 / 국회 본회의장

*송언석 원내대표
09:00 원내대책회의 / 국회 본관 245호
13:30 의원총회 / 국회 예결위회의장
15:00 본회의 / 국회 본회의장

◆조국혁신당

*조국 당대표
10:00 조국혁신당 6.3 지방선거 혁신 인재 4호 영입식 / 국회 본관 당회의실(224호)
14:35 SBS <주영진의 뉴스브리핑> 출연

*서왕진 원내대표
09:30 의원총회 / 정치개혁 광장(본청 앞 농성장)
15:00 본회의 / 국회 본관 본회의장

◆개혁신당

*이준석 당대표
15:00 본회의 / 국회본회의장

*천하람 원내대표
15:00 본회의 / 국회본회의장
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰

seo00@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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