[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 3월 31일

◆국회의장

11:20 국회 수어통역사 임명장 수여식 / 국회접견실

13:20 박홍근 기획예산처 장관 접견 / 의장집무실

14:00 본회의 / 본회의장

◆상임위원회

09:00 정무위원회 전체회의 / 본관 604호

10:00 정무위원회 법안심사제1소위원회 / 본관 604호

10:00 행정안전위원회 법안심사제1소위원회 / 본관 445호

10:00 윤석열정권정치검찰조작기소의혹 사건진상규명국정조사특별위원회 전체회의 / 본관 406호

본회의 산회 후 정치개혁특별위원회 정치관계법심사소위원 / 본관 445호

◆의원실 세미나

08:00 김태년 의원실, 경제는 민주당 제46강 / 의원회관 제1소회의실

10:00 이인선 의원실 등, AI 윤리 정책의 미래와 AI 기본법 개정 방향 / 의원회관 제8간담회의실

10:00 용혜인 의원실 등, 스텔라데이지호 해양심판 재결 분석·평가 및 향후 과제 국회토론회 / 의원회관 제11간담회의실

10:00 복기왕 의원실 등, 주택 공급 활성화를 위한 정책 방향 토론회 / 의원회관 제2소회의실

14:00 권칠승 의원실, 고령화 시대, 치매돌봄과 사회안전망 강화를 위한 국회 토론회 / 의원회관 제6간담회의실

14:00 박지혜 의원실 등, 기후위기 시대, 에너지취약계층 지원법의 필요성 / 의원회관 제4간담회의실

14:00 전진숙 의원실 등, 보이지 않는 가족: 비혼 이주여성의 안정적 국내 체류와 자녀 양육권 보장 방안/ 의원회관 제1간담회의실

14:00 최형두 의원실 등, 소형모듈원자로(SMR) 개발 촉진 특별법 제정 이후, SMR산업 활성화를 위한 국회 정책토론회 / 의원회관 제11간담회의실

14:00 김선교 의원실, 올바른 동물복지를 위한 동물보호법 개정 방향 국민 대토론회 / 의원회관 신관 제2세미나실

14:00 허성무 의원실 등, 중소 조선소 RG 지원 확대 이후, 현장을 묻다 / 의원회관 제8간담회의실

14:00 이훈기 의원실 등, 지역 미디어 정책의 패러다임 전환 토론회 / 의원회관 제9간담회의실

14:00 오세희 의원실 등, 플라스틱 조화 화환 문제 해결을 위한 정책 간담회 / 의원회관 제5간담회의실

◆소통관 기자회견

09:00 이상휘 의원, [국민의힘 미디어특별위원회 기자회견]

09:40 김재섭 의원, [현안 관련 기자회견]

10:00 채현일 의원, [6.3 지방선거 관련 기자회견]

10:20 정혜경 의원, [나쁜일자리 양산, 사회적책임 회피, 비용을 사회에 떠넘기고 이익만 추구하는 신세계 이마트 규탄 기자회견]

10:40 김장겸 의원, [고광헌 방미심위 위원장 후보자 관련 기자회견]

11:00 강득구 의원, [상임위원회 현안 관련 기자회견]

11:20 정혜경 의원, [지리산 산청샘물 증량 허가 철회 및 먹는물 관리법 개정 촉구 기자회견]

11:40 민병덕 의원, [임금체불 해결을 위한 발주자직접지급 3법 발의 기자회견]

13:00 최혁진 의원, [현안 관련 기자회견]

13:20 신장식 의원, [금융지주회장 3연임 금지법 발의 기자회견]

13:40 차규근 의원, [교육공무직 대구지역 방학중 비근무자 퇴직금 부당과소산정 해결을 위한 기자회견]

14:00 전종덕 의원, [정부 농업생산비 추경 편성 촉구 기자회견]

17:00 모경종 의원, [더불어민주당 함대건 서울시당 청년위원장, 서울특별시의원 출마선언 기자회견]

17:40 선미화 의원, [장애계 주요 현안 관련 기자회견]

◆더불어민주당

*정청래 당대표

11:00 시·도당 비례대표후보자추천관리위원장 연석회의 / 국회 본관 당대표회의실

14:30 의원총회 / 국회 본관 제4회의장

15:00 본회의 / 국회 본관 본회의장

*한병도 원내대표

09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실

13:30 의원총회

15:00 본회의

◆국민의힘

*장동혁 당 대표

13:30 의원총회 / 국회 예결위회의장

15:00 본회의 / 국회 본회의장

*송언석 원내대표

09:00 원내대책회의 / 국회 본관 245호

13:30 의원총회 / 국회 예결위회의장

15:00 본회의 / 국회 본회의장

◆조국혁신당

*조국 당대표

10:00 조국혁신당 6.3 지방선거 혁신 인재 4호 영입식 / 국회 본관 당회의실(224호)

14:35 SBS <주영진의 뉴스브리핑> 출연

*서왕진 원내대표

09:30 의원총회 / 정치개혁 광장(본청 앞 농성장)

15:00 본회의 / 국회 본관 본회의장

◆개혁신당

*이준석 당대표

15:00 본회의 / 국회본회의장

*천하람 원내대표

15:00 본회의 / 국회본회의장

18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰

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