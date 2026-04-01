[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 4월 1일

◆국회의장
14:00 제9･10대 한국노인종합복지관협회 회장 이･취임식 / 켄싱턴호텔 여의도 15층 센트럴파크
◆상임위원회
10:00 정무위원회 법안심사제2소위원회 / 본관 604호
10:00 교육위원회 전체회의 / 본관 522호
10:00 과학기술정보방송통신위원회 전체회의 / 본관 627호
10:00 국토교통위원회 전체회의 / 본관 529호
10:30 기후에너지환경노동위원회 기후에너지환경법안심사소위원회 / 본관 622호
14:30 문화체육관광위원회 전체회의 / 본관 506호
◆의원실 세미나
14:00 고동진 의원실 등, 사이버 보안 정책 세미나 / 의원회관 제9간담회의실
14:00 서왕진 의원실 등, 3기 국가물관리위원회에 바란다 / 의원회관 제4간담회의실
14:00 강준현 의원실 등, 국가균형성장 정책세미나 / 의원회관 신관 제1세미나실
14:00 송재봉 의원실 등, 북한이탈주민특별위원회 입법 및 정책과제 제안 간담회 / 의원회관 제2간담회의실
14:00 부승찬 의원실 등, 이란戰으로 본 AI 전쟁: 국방 혁신과 생명 윤리 / 의원회관 제7간담회의실
14:30 우재준 의원실 등, 고령자 고용의 합리적 해법: 정년 후 계속고용 활성화 방안 토론회 / 의원회관 신관 제2세미나실
15:00 최혁진 의원실, 위헌 심판대에 선 비영리법인 허가주의 / 국회박물관 국회체험관
◆소통관 기자회견
09:00 송재봉 의원, [단계적 개헌 촉구 및 시민개헌넷 입장 발표 기자회견]
09:40 윤종오 의원, [쿠팡 영업점 재위탁 및 불법 대체인력 투입 규탄 기자회견]
10:00 용혜인 의원, [해상풍력 이익공유법 발의 기자회견]
10:20 조배숙 의원, [종교법인해산법 반대 기자회견]
11:00 김태년 의원, [국회법 개정안 발의 기자회견]
11:20 최혁진 의원, [국가폭력 영구책임법 발의 기자회견]
11:40 정대철 헌정회장, [헌법 개정 관련 대한민국헌정회 입장 발표 기자회견]
14:40 박태우 부대변인, [재가방문요양보호사 실태 관련 긴급 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표
10:30 강원 철원군 민생 현장 최고위원회의 / 철원새마을금고 본점 대회의실
12:00 철원읍 승격 제95주년 기념 <철원읍민 화합대축전> 현장 방문 / 철원종합문화복지센터 다목적구장
17:00 오중기 경북도지사 후보 환영식 / 국회 본관 당대표회의실
19:00 정치휴먼 다큐 <빨간 나라를 보았니> 국회 상영회 / 국회 의원회관 제1소회의실
*한병도 원내대표
14:05 여천NCC 방문 / 전남 여수 산단
15:05 석유화학업계 및 여천공단 입주기업 간담회 / 전남 여수 산단
◆국민의힘
*장동혁 당대표
09:00 정책공모전 '국민의 아이디어, 정책이 됩니다' 시상식 / 국회 본관 228호
10:30 '세금폭탄·월세폭등·전세실종' 점검 및 '내 집 마련의 자유를' 공약 발표 / 마포자이더센트리지 단지
*송언석 원내대표
10:30 '세금폭탄·월세폭등·전세실종' 점검 및 '내 집 마련의 자유를' 공약 발표 / 마포자이더센트리지 단지
13:30 노동위원회 제2차 전체회의 / 국회 의원회관 제6간담회의실
◆조국혁신당
*조국 당대표
14:00 공직선거후보자 발표(3차) / 국회 본청 224호
18:10 YTN-R <김준우의 뉴스 정면승부> 출연
*서왕진 원내대표
14:00 제3기 국가물관리위원회에 바란다 정책토론회 / 국회의원회관 제4간담회의실
◆개혁신당
*이준석 당대표
07:30 KBS1-R <전격시사> 출연
10:00 과학기술정보방송통신위원회 전체회의 / 국회 본관 627호
13:30 안전한 모바일 앱 생태계 조성을 위한 사이버보안 정책 세미나 / 국회의원회관 제9간담회의실
*천하람 원내대표
08:00 CBS 박성태의 뉴스쇼 출연
jeongwon1026@newspim.com