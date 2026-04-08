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2026.04.08 (수)
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[오늘의 국회일정] 상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 4월 8일

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AI 핵심 요약

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  • 국회 8일 법제사법위와 예결특위가 전체회의를 열었다.
  • 정동영 등 의원실이 피지컬AI와 촉법소년 등 세미나를 진행했다.
  • 추미애 등 의원들이 현안과 공약 기자회견을 열었다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

◆상임위원회

10:00 법제사법위원회 전체회의 / 본관 406호
10:00 예산결산특별위원회 전체회의 / 본관 제2회의장
14:00 법제사법위원회 법안심사제1소위원회 / 본관 406호

◆의원실 세미나

07:00 정동영 의원실 등, 피지컬AI 프론티어 강국 신기술 조찬포럼 / 의원회관 신관 제2세미나실
09:30 이주희 의원실 등, 촉법소년 연령하향 관련 국회 공개 토론회 / 의원회관 제9간담회의실
10:00 서왕진 의원실 등, 나프타 위기 속 드러난 한계, 탈플라스틱 종합대책 보완 방향 / 의원회관 제3간담회의실
10:00 김우영 의원실 등, 연계정보(CI) 제도의 위헌성과 제도 개선 방향 / 의원회관 제11간담회의실
10:00 우재준 의원실 등, 청년 정치 역할과 청년 정치 참여 / 의원회관 제10간담회의실
10:00 손솔 의원실 등, 콘텐츠산업 노동자 노동환경 개선을 위한 입법 토론회 / 의원회관 제3간담회의실
10:00 박상혁 의원실 등, 퇴직연금 정책 방향 평가 및 수익률 제고를 위한 과제 / 의원회관 제6간담회의실
10:30 염태영 의원실, 범국민 디지털명함 갖기 캠페인 선포식 / 의원회관 대회의실
14:00 오세희 의원실, 노동제도 변화에 따른 소상공인 영향과 정책과제 토론회 / 의원회관 신관 제2세미나실
14:00 이주희 의원실 등, 디지털서비스법 DSA의 균형모델과 한국형 입법의 실천적 과제: 한국-EU 전문가 포럼 / 의원회관 제2소회의실
14:00 송석준 의원실 등, 미래국토인프라 혁신포럼: 14차 세미나 '국가 인프라 기본법' 입법 추진을 위한 토론회 / 국회도서관 소강당
14:00 정준호 의원실 등, 제8차 자원순환정책포럼 / 의원회관 신관 제1세미나실
14:00 소병훈 의원실 등, 초고령화 사회에서 급성 뇌졸중 치료환경 혁신 및 골든타임 확보를 위한 간담회 / 의원회관 제3간담회의실
14:00 박대출 의원실 등, 코스피 8천과 가업승계 활성화를 위한 상속증여세 개선방안 / 의원회관 제4간담회의실
14:00 이개호 의원실, 혈우병 환자의 건강권 보장 강화를 위한 건강보험제도 개선 정책 토론회 / 의원회관 제7간담회의실

◆소통관 기자회견

09:20 추미애 의원, [현안 기자회견]
09:40 조배숙 의원, [윤희숙 서울시장 예비후보 공약 발표 기자회견]
10:00 조배숙 의원, [사회적·경제적 사유에 의한 낙태 반대 기자회견]
10:20 정혜경 의원, [백화점면세점 노조 원청 교섭 촉구 기자회견]
10:40 주호영 국회부의장, [현안 기자회견]
11:00 서명옥 의원, [여성공천 확대 기자회견]
11:40 오세희 의원, [이승훈 영등포구청장 예비후보 소상공인 공약 발표 기자회견]
13:00 한준호 의원, [현안 기자회견]
13:40 고동진 의원, [현안 기자회견]
14:00 이용우 의원, [한국옵티칼 집단해고 사건에 대한 NCP의 성실 조정 촉구 기자회견]

◆더불어민주당

*정청래 당대표
06:30 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 대구농수산물도매시장 민생현장 체험 / 대구농수산물도매시장 농산A동 중앙청과 앞
09:30 대구 북구 현장 최고위원회의 / 인터불고 엑스코 호텔 LL층 디럭스홀
15:00 포도농가 애로사항 청취를 위한 현장 간담회 / 상판2리포도집하장
15:40 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 경북 상주시 포도농가 민생현장 체험 / 아인포도농장

*한병도 원내대표
- 공개일정 없음

◆국민의힘

*장동혁 당대표
통상업무

*송언석 원내대표
통상업무

◆조국혁신당

*조국 당대표
10:00 국립 3.15 민주묘지 참배 / 국립 3.15민주묘지
11:00 심규탁 경남 창원시장 예비후보 선거사무소 개소식 / 심규탁 예비후보 선거사무소
14:00 정한숙 대구 동구청장 후보 선거사무소 개소식 / 정한숙 후보 선거사무소
16:00 동화사 주지스님 차담 / 대구 동화사

*서왕진 원내대표
10:00 예산결산특별위원회 전체회의 / 본관 예결위 회의장(제2회의장)
11:00 정치개혁 촉구 기자회견 / 광주시의회 브리핑룸

◆개혁신당

*이준석 당대표
15:30 조선일보 유튜브 흑백여의도 출연

*천하람 원내대표
10:00 예산결산특별위원회 전체회의 / 국회 예결위회의장
19:20 KBS1-R 열린토론 출연

jeongwon1026@newspim.com

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[뉴스핌 베스트 기사]

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"애플 폴더블폰 테스트서 문제 발생" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 =  애플이 첫 폴더블 아이폰의 엔지니어링 테스트 단계에서 예상 외 어려움을 겪으며 대량생산 및 출하 일정이 수개월 지연될 가능성이 제기됐다. 닛케이아시아는 7일(현지시간) 소식통을 인용해 폴더블 아이폰 초기 테스트 생산 과정에서 예상보다 많은 문제가 드러났다고 전했다. 닛케이아시아에 따르면 이 소식통은 폴더블 아이폰의 초기 테스트 생산 단계에서 예상보다 많은 문제가 발생해 이를 해결하고 조정하는 데 추가 시간이 필요하다고 설명했다. 최악의 경우 첫 출하가 수개월 늦어질 수 있으며, 이는 애플의 폴더블 기기 진입 전략에 차질을 줄 전망이다. 다만 블룸버그 통신은 이날 애플이 여전히 오는 9월 아이폰 18 프로와 프로 맥스와 함께 첫 폴더블 아이폰을 출시할 예정이라고 전했다. 다만 출시 시점이 확정된 것은 아니며 생산이 본격 가동되지 않은 상태로 6개월 여유가 있어 조정 가능성이 남아있는 것으로 알려졌다.  이날 소식에 애플 주가는 장중 5.1%까지 하락한 뒤 오후 거래에서 3% 가까이 떨어졌다. 미국 동부시간 오후 2시 27분 애플은 전장보다 2.88% 내린 251.41달러를 기록했다. 애플 로고 [사진=블룸버그통신] mj72284@newspim.com 2026-04-08 03:29
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민주, 경기지사 후보에 추미애 확정 [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 더불어민주당 6·3 지방선거 경기지사 후보로 추미애 의원이 7일 최종 확정됐다. 추 의원은 한준호 의원, 김동연 경기지사와 3인 본경선에서 과반을 득표하며 결선투표 없이 본선에 직행했다. 소병훈 중앙당 선거관리위원장은 이날 여의도 중앙당사에서 브리핑을 열고 "기호 2번 추미애 후보가 민주당 9회 지방선거 경기지사 후보자로 선출되었음을 선포한다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 추미애 더불어민주당 경기도지사 경선후보가 1일 서울 양천구 SBS 목동 스튜디오에서 열린 더불어민주당 경기도지사 후보자 2차 TV 합동토론회에 참석해 시작을 기다리고 있다. 2026.04.01 photo@newspim.com 소 위원장은 "본경선에서는 최고 득표자가 과반 득표를 하였으므로 결선 없이 본경선 결과에 따라 최종 후보자가 확정됐다"고 말했다. 이날 후보자별 순위와 득표율은 별도로 공개되지 않았다. 본경선은 지난 5일부터 7일까지 사흘간 실시됐으며, 권리당원 투표 50%와 일반 국민 여론조사 50%를 합산하는 방식으로 진행됐다. seo00@newspim.com 2026-04-07 18:41

[주요포토]

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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