[오늘의 국회일정] 상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 4월 8일

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

◆상임위원회

10:00 법제사법위원회 전체회의 / 본관 406호

10:00 예산결산특별위원회 전체회의 / 본관 제2회의장

14:00 법제사법위원회 법안심사제1소위원회 / 본관 406호

◆의원실 세미나

07:00 정동영 의원실 등, 피지컬AI 프론티어 강국 신기술 조찬포럼 / 의원회관 신관 제2세미나실

09:30 이주희 의원실 등, 촉법소년 연령하향 관련 국회 공개 토론회 / 의원회관 제9간담회의실

10:00 서왕진 의원실 등, 나프타 위기 속 드러난 한계, 탈플라스틱 종합대책 보완 방향 / 의원회관 제3간담회의실

10:00 김우영 의원실 등, 연계정보(CI) 제도의 위헌성과 제도 개선 방향 / 의원회관 제11간담회의실

10:00 우재준 의원실 등, 청년 정치 역할과 청년 정치 참여 / 의원회관 제10간담회의실

10:00 손솔 의원실 등, 콘텐츠산업 노동자 노동환경 개선을 위한 입법 토론회 / 의원회관 제3간담회의실

10:00 박상혁 의원실 등, 퇴직연금 정책 방향 평가 및 수익률 제고를 위한 과제 / 의원회관 제6간담회의실

10:30 염태영 의원실, 범국민 디지털명함 갖기 캠페인 선포식 / 의원회관 대회의실

14:00 오세희 의원실, 노동제도 변화에 따른 소상공인 영향과 정책과제 토론회 / 의원회관 신관 제2세미나실

14:00 이주희 의원실 등, 디지털서비스법 DSA의 균형모델과 한국형 입법의 실천적 과제: 한국-EU 전문가 포럼 / 의원회관 제2소회의실

14:00 송석준 의원실 등, 미래국토인프라 혁신포럼: 14차 세미나 '국가 인프라 기본법' 입법 추진을 위한 토론회 / 국회도서관 소강당

14:00 정준호 의원실 등, 제8차 자원순환정책포럼 / 의원회관 신관 제1세미나실

14:00 소병훈 의원실 등, 초고령화 사회에서 급성 뇌졸중 치료환경 혁신 및 골든타임 확보를 위한 간담회 / 의원회관 제3간담회의실

14:00 박대출 의원실 등, 코스피 8천과 가업승계 활성화를 위한 상속증여세 개선방안 / 의원회관 제4간담회의실

14:00 이개호 의원실, 혈우병 환자의 건강권 보장 강화를 위한 건강보험제도 개선 정책 토론회 / 의원회관 제7간담회의실

◆소통관 기자회견

09:20 추미애 의원, [현안 기자회견]

09:40 조배숙 의원, [윤희숙 서울시장 예비후보 공약 발표 기자회견]

10:00 조배숙 의원, [사회적·경제적 사유에 의한 낙태 반대 기자회견]

10:20 정혜경 의원, [백화점면세점 노조 원청 교섭 촉구 기자회견]

10:40 주호영 국회부의장, [현안 기자회견]

11:00 서명옥 의원, [여성공천 확대 기자회견]

11:40 오세희 의원, [이승훈 영등포구청장 예비후보 소상공인 공약 발표 기자회견]

13:00 한준호 의원, [현안 기자회견]

13:40 고동진 의원, [현안 기자회견]

14:00 이용우 의원, [한국옵티칼 집단해고 사건에 대한 NCP의 성실 조정 촉구 기자회견]

◆더불어민주당

*정청래 당대표

06:30 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 대구농수산물도매시장 민생현장 체험 / 대구농수산물도매시장 농산A동 중앙청과 앞

09:30 대구 북구 현장 최고위원회의 / 인터불고 엑스코 호텔 LL층 디럭스홀

15:00 포도농가 애로사항 청취를 위한 현장 간담회 / 상판2리포도집하장

15:40 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 경북 상주시 포도농가 민생현장 체험 / 아인포도농장

*한병도 원내대표

- 공개일정 없음

◆국민의힘

*장동혁 당대표

통상업무

*송언석 원내대표

통상업무

◆조국혁신당

*조국 당대표

10:00 국립 3.15 민주묘지 참배 / 국립 3.15민주묘지

11:00 심규탁 경남 창원시장 예비후보 선거사무소 개소식 / 심규탁 예비후보 선거사무소

14:00 정한숙 대구 동구청장 후보 선거사무소 개소식 / 정한숙 후보 선거사무소

16:00 동화사 주지스님 차담 / 대구 동화사

*서왕진 원내대표

10:00 예산결산특별위원회 전체회의 / 본관 예결위 회의장(제2회의장)

11:00 정치개혁 촉구 기자회견 / 광주시의회 브리핑룸

◆개혁신당

*이준석 당대표

15:30 조선일보 유튜브 흑백여의도 출연

*천하람 원내대표

10:00 예산결산특별위원회 전체회의 / 국회 예결위회의장

19:20 KBS1-R 열린토론 출연

jeongwon1026@newspim.com