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2026.04.09 (목)
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중동 전쟁발 '이중 인플레' 확산…정부, 43개 품목 묶어 전방위 관리

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AI 핵심 요약

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  • 정부는 9일 중동 전쟁 여파로 유가 상승에 대응해 43개 품목을 특별관리 대상으로 지정했다.
  • 휘발유 가격은 리터당 1968원으로 149원 올랐으며 에너지 절약 2부제와 보조금 확대를 추진한다.
  • D램 가격 7배 급등으로 PC값이 뛰자 불용 PC 재활용과 저소득층 구매 지원을 확대한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

9일 '민생물가 특별관리 관계장관 TF' 회의 개최
유가 110달러 돌파…휘발유 1968원·경유 1960원 급등
나프타發 공산품·식품까지 확산…생활물가 전방위 압박
D램 7배 급등에 PC값도 상승…불용 PC 활용 등 대응

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 중동 전쟁 여파가 에너지와 원자재 가격을 동시에 끌어올리면서 생활물가 전반에 연쇄 상승 압력이 확산되고 있다. 유가 상승이 식품·공산품 가격을 자극하는 전통적인 경로에 더해, 반도체 D램 가격 급등까지 겹치면서 IT 기기 가격까지 뛰는 복합 인플레이션 양상이 나타나고 있는 것이다.

이에 정부는 에너지·공산품·먹거리 등 43개 품목을 특별관리 대상으로 지정하고 가격·수급 관리에 나서기로 했다. 석유류 가격 상승 억제와 공급망 병목 해소를 병행하는 한편, PC·노트북 가격 급등에 따른 부담을 완화하기 위해 공공기관 불용 PC 재활용과 저소득층·학생 대상 구매 지원 확대 등 취약계층 보호 대책도 함께 추진할 방침이다.

[사진=로이터 뉴스핌] 호르무즈 해협 부근 오만해에서 공격을 당한 유조선에서 검은 연기가 솟아 오르고 있다.

◆ 유가·나프타 동시 충격…43개 품목 묶어 물가 방어 총력

정부는 9일 열린 '민생물가 특별관리 관계장관 TF' 회의에서 이같은 내용을 담은 '중동 전쟁 관련 품목별 가격동향 점검 및 대응방안'과 'PC·노트북 가격동향 및 대응방향'을 발표했다.

정부에 따르면 최근 중동 전쟁 여파로 국제유가가 배럴당 110달러 이상으로 상승하면서 국내 휘발유 가격이 이달 7일 기준 리터당 1968원을 기록했다. 이는 지난달 26일과 비교해 149원 뛰어오른 가격이다. 같은 기간 경유는 1960원으로 145원 올랐다.

정부는 지난달 13일부터 석유류 최고가격제를 실시 중이며, 공급 확대와 공공부문 2부제 등 에너지 절약 조치를 병행하고 있다. 택배요금과 이삿짐운송료는 현재까지 가격 인상이 없으며, 유가연동보조금을 기존 50%에서 70%로 확대하고 고속도로 통행료를 면제해 운송업자 부담을 줄이기로 했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 정부는 최근 불안정한 국제 정세 장기화로 원유 수급 차질이 우려됨에 따라 자원 안보 위기 경보를 '경계' 단계로 상향했다. 이에 따른 에너지 절약 비상 대책의 일환으로 8일부터 전국 공공기관 승용차 2부제와 공영주차장 5부제를 시행한다. 서울 시내 공영주차장 입구에 안내 안내문이 걸려 있다. 2026.04.08 kunjoo@newspim.com

공산품 분야에서는 나프타 원료인 PE 등 가격이 20~50% 오르면서 파생상품 가격·수급 불안이 우려된다. 페인트는 원료(용제) 가격이 최대 55% 인상됐으나 주요 업체들이 최근 인상분을 10%포인트(p) 철회·축소했다. 포장재와 의약품, 화장품 등의 수급 우려에 대해서는 나프타 우선공급과 포장재 표시규제 완화, 심사 패스트트랙 신설 등 규제 개선으로 대응하기로 했다. 가정용 비닐과 화장지, 기저귀, 세제, 의약품 등 필수 생활용품은 현재까지 가격 인상이 없다.

먹거리 분야에서는 전반적으로 가격·수급이 안정적인 가운데 선제 관리에 나선다. 시설농산물은 봄철 작황관리를 강화하고, 추가경정예산을 통해 시설원예농가 유가연동보조금 78억원을 지원한다. 바나나·파인애플·망고에 대한 할당관세 도입(2월 12일~6월 30일) 이후 수입과일 가격은 안정세를 보이고 있다. 계란은 신선란 2차 수입(359만개)을 추진하고, 닭은 최대 40% 할인지원을 실시 중이다.

공공요금은 상반기 전기 등 중앙 공공요금을 동결하고, 택시·시내버스·지하철 등 지방 공공요금도 지방정부와 협조해 상반기 동결 원칙 아래 안정 관리하기로 했다. 최근 행정안전부 차관 주재 지방정부 회의를 통해 협조를 요청한 상황으로, 물가안정에 기여한 지방정부에는 재정 인센티브를 강화할 방침이다.

시장질서 확립 차원에서는 밀가루·전분당·인쇄용지 등 담합조사를 완료하고 상반기 중 심의할 예정이다. 4개 제조사와 전국 40여개 대리점을 대상으로 한 교복 담합조사도 신속히 마무리하고, 교복 실태 전수조사를 바탕으로 품목 간소화와 품목별 상한가 제시를 추진한다. 현재 석유제품과 요소·요소수에 대해 매점매석 금지 고시를 시행 중으로, 매점매석 우려 품목 포착 시 즉시 점검·시행할 계획이다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 다음 달부터 적용되는 2분기(4∼6월) 전기 요금이 현재 수준에서 동결된다.한국전력이 연료비 조정단가를 현재와 같은 ㎾h(킬로와트시)당 5원으로 유지하는 것으로 알려진 23일 서울 시내의 한 오피스텔 건물에서 관계자가 전기 계량기를 살펴보고 있다. 2026.03.23 yym58@newspim.com

◆ D램 7배 폭등에 PC값도 급등…디지털 양극화 대응 나서

이와 동시에 정부는 취약계층의 디지털 양극화 해소를 위한 대책도 마련했다. 최근 글로벌 D램 가격 급등으로 PC·노트북 가격이 큰 폭으로 오르면서 취약계층과 학생 등의 구매 부담이 우려되는 상황이다.

D램 가격은 반도체 업계의 HBM 생산 집중으로 범용 D램 초과 수요가 발생하면서 급등세를 보이고 있다. DDR5 16기가바이트(GB) 기준 D램 가격은 지난해 1분기 3.9달러에서 올해 1분기 29.5달러로 약 7.6배 뛰었다. 국내·미국 등 신규 반도체 팹이 내년 중 가동될 예정이지만, 초도물량 안정화 기간을 고려하면 내년 말까지 공급 증가는 제한적일 것으로 전망된다.

이 영향으로 완제품 PC·노트북 가격도 동반 상승했다. 주요 제조사 제품 기준으로 일부 모델은 지난해 9월 대비 이번달 18.1% 올랐으며, 컴퓨터 소비자물가지수는 올해 3월 전년 동월 대비 12.4% 상승해 상승폭이 지속적으로 커지고 있다.

마이크론 테크놀로지 DDR5 [사진=업체 제공]

정부는 이에 대응해 세 가지 과제를 추진한다. 먼저 산업부·공정위는 D램과 PC·노트북 시장의 유통·수급 상황을 점검하고, 이상징후 발견 시 법 위반 여부를 조사해 엄정 조치할 방침이다.

또 국가기관의 불용 PC를 취약계층 지원에 활용하는 방안을 추진한다. 지난해 기준 불용 처리된 PC 중 폐기된 2만2000대의 약 58%는 수리·정비 시 재사용이 가능한 것으로 추정된다.

정부는 조달청 고시를 개정해 내용 연수가 지난 PC를 폐기보다 무상 양여를 우선 검토하도록 하고, 지방정부를 통해 '사랑의 그린 PC'와 'AI 디지털 배움터' 사업에 활용하도록 할 계획이다. 공공기관 불용 PC도 지방정부에 무상 양여하도록 적극 권장한다. 다만 배터리 수명 저하 등 재활용이 어려운 노트북과 태블릿은 지원 품목에서 제외한다.

교육부·교육청은 저소득층 가구 학생 대상 PC·노트북 구매지원 사업을 확대한다. 추경안 확정 시 지방교육재정교부금 증액분 4조8000억원을 활용해 시도교육청의 추경 편성을 유도하고, 지난해 기준 104만2000원인 1인당 지원 기준 단가도 최근 가격 상승세를 반영해 상향 조정한다. 아울러 초·중등 학생 1인 1디바이스 보급도 차질 없이 추진할 방침이다.

rang@newspim.com

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2만원대 5G 요금제 나온다 [세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관과 이동통신 3사 대표가 첫 공식 회동에서 2만원대 5G 요금제 출시와 AI 서비스 공동 개발에 합의하며, 통신 산업의 민생 기여와 AI시대 선도를 위한 민관협력의 출발점을 공식 선언했다. 과학기술정보통신부는 배경훈 부총리가 9일 오후 2시 과총회관에서 이동통신 3사 대표와 간담회를 갖고, 통신 요금 체계 개편과 AI 서비스 공동 개발 등 주요 현안에 대해 합의했다고 밝혔다. 이번 간담회는 SK텔레콤과 KT의 신임 대표 공식 취임 후 부총리와 이통3사 대표가 처음으로 한자리에 모인 자리로, 급변하는 통신 환경 속에서 국민 신뢰 회복과 미래 협력 방향을 논의하기 위해 마련됐다. [서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 9일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 민생물가 특별관리 관계장관 TF 회의에서 발언을 하고 있다. 2026.04.09 gdlee@newspim.com 이날 간담회에서 가장 주목받은 합의 사항은 통신 요금 체계 개편이다. 이통3사는 어르신 대상 음성·문자 서비스 확대와 함께 2만원대 5G 요금제를 포함한 통합요금제를 신속히 출시하기로 했다. AI 활용이 일상화되는 시대에 기본적인 데이터 이용을 보장하는 정부의 기본통신권 정책에 대해 이통3사 모두 공감을 표하며 적극 협력하기로 했다. 미래 협력 측면에서는 통신사 플랫폼을 활용한 독자 AI 모델 기반 대국민 서비스를 공동 개발·제공하기로 했다. 정부는 AI 네트워크 초격차 기술 확보를 위한 R&D와 대규모 실증사업을 적극 지원할 방침이며, 이통3사도 AIDC 투자뿐만 아니라 차세대 통신네트워크 투자를 적극 확대하기로 했다. 배경훈 부총리는 "AI시대를 뒷받침할 차세대·지능형 네트워크 투자는 선택이 아닌 필수적인 국가 인프라 투자"라고 강조하며, 이통3사의 통신 본연의 투자 확대를 강력히 촉구했다. 배 부총리는 이어 "지난해 해킹 사태를 겪으며 통신사들의 책임과 역할의 무게가 더욱 분명해졌다"며 "이제는 과오를 반복하지 않겠다는 다짐을 넘어, 국민이 체감할 수 있는 환골탈태 수준의 쇄신과 기여로 답해야 할 시점"이라고 밝혔다. 이와 함께 지하철 와이파이의 LTE에서 5G로의 고도화, 고속철 품질 개선 등 대중교통 서비스 향상에도 함께 노력하기로 했다. 또한 산불·화재 등 대규모 재난 상황에서 소방청 긴급구조 통신이 상용망에서 우선 처리될 수 있도록 서비스를 추진할 계획도 밝혔다. 간담회 직후 이통3사는 국민 신뢰 회복, 민생 기여, 미래 선도를 위한 쇄신 의지를 담은 공동선언문을 발표하며 협력을 공식화했다. 배경훈 부총리는 "오늘 간담회 의제들이 일회성 논의에 그치지 않도록 간담회를 정례화하고, 국민들이 체감할 수 있는 실질적 성과가 현장에서 차질없이 이행될 수 있도록 민관협력을 강화해 나가겠다"고 밝혔다. 이어 "통신은 국민 생활과 국가 경쟁력의 핵심 기반인 만큼, 통신 산업이 민생 안정과 AI시대 글로벌 리더십 강화에 기여하는 중추적인 역할을 할 수 있기를 기대한다"고 덧붙였다. biggerthanseoul@newspim.com 2026-04-09 14:00
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[뉴스핌 설문] 바람직한 정당체제는? [서울=뉴스핌] 김종원 정치부장 = 22대 현역 국회의원 10명 중 6명(60%)은 한국 정당의 가장 바람직한 지도체제와 관련해 '당대표와 원내대표가 권한을 분담하는 이원적 지도체제'를 선호하는 것으로 조사됐다. 정치학자 10명 중 5명(49%)도 현역 국회의원과 동일하게 '당대표와 원내대표의 이원적 지도체제'를 가장 바람직한 지도체제라고 답했다. 종합뉴스통신사 뉴스핌은 올해 창간 23주년을 맞아 14회 서울이코노믹 포럼을 오는 4월 9일 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 열면서 한국정치학회(회장 윤종빈)와 공동 기획으로 국회의원·정치학자를 대상으로 정치개혁 인식 심층 설문조사를 실시했다. ◆현역 국회의원 50명·정치학자 100명 심층 설문 올해 6·3 지방선거를 50여 일 앞둔 상황에서 뉴스핌과 한국정치학회 공동기획 설문조사 결과는 적지 않은 시사점을 준다. '정치 정쟁에서 실용으로 대전환'이라는 대주제 속에 실시된 이번 설문조사는 현재 한국의 정치개혁이 '정당의 민주주의, 당내 민주주의'가 선결되지 않고서는 실질적인 정치개혁을 이룰 수 없다는 문제 인식 속에서 진행됐다. 현역 국회의원 50명과 정치학자 100명을 대상으로 지난 2월 25일부터 3월 25일까지 한 달 간 ▲정당 민주주의 ▲정치신뢰 ▲정치제도 ▲국회 입법 생산성 분야로 나눠 심층적인 설문조사를 진행했다. 특히 6·3 지방선거를 앞두고 한국의 정당들이 크고 작은 공천 잡음과 난맥상을 보이는 가운데 이번 정치개혁 인식 설문조사 결과가 한국 정치의 현주소를 진단하고 나아갈 방향성을 제시하고 있다. ◆한국 정당 민주주의 선결돼야 실질적인 정치개혁 가능해 무엇보다 한국 정당의 당내 민주주의 수준이 낮은 편이라고 답한 현역 국회의원 중 '당내 민주주의를 가장 저해하는 요인'으로 61.9%가 '후보자 공천 과정의 중앙집중적 운영'이라고 가장 많이 답했다. '당대표에 권한이 집중된 정당 구조' 47.6%, '당론 결정 과정의 중앙집중적 운영' 47.6%, '특정 계파 또는 정치세력 중심의 정당 운영' 47.6%로 비슷하게 뒤를 이었다. 7개 예시 중 최대 3개까지 선택할 수 있는 이번 조사에서 '공천의 중앙집중'이 정당 민주주의 저해 1순위임을 확인할 수 있었다. 현역 국회의원들은 가장 바람직한 공천 방식과 관련해 '완전 국민경선제'(오픈 프라이머리)를 40%로 가장 선호했다. '당원 중심 상향식 공천'(34%)도 비교적 높은 응답률을 보였다. '독립적인 공천기구 설치'(12%)가 대안으로 선택됐다. 현행 공천 관행이 폐쇄적이고 중앙집중적이라고 의원들은 봤다. ◆현역 의원 70% '현행 정당 지도체제 제도적 변화 필요' 특히 현역 의원들은 '현행 정당의 지도체제에 대한 제도적 변화가 필요하다'는데 무려 70%('그런 편이다' 60%+'매우 그렇다' 10%)가 답했다. '향후 한국 정당의 가장 바람직한 지도체제'에 대해서는 '당대표와 원내대표가 권한을 분담하는 이원적 지도체제'가 60%로 압도적으로 높았다. 이번 설문조사의 책임연구원인 윤종빈 한국정치학회장(명지대 정외과 교수)은 "당 운영과 원내 운영을 분리해 각각의 역할과 책임을 명확히 하는 것이 필요하다는 국회의원들의 문제의식이 반영된 것으로 보인다"고 분석했다. 윤 회장은 "당대표는 당 전체의 비전과 조직관리, 원내대표는 국회 협상과 입법, 의원단 관리에 초점을 맞춤으로써 책임성과 효율성을 높일 수 있다고 판단하는 것"이라고 설명했다. 현역 의원들은 당대표와 원내대표의 이원화 체계를 확립해야 한다는 의견이 압도적으로 높았다. 원내대표의 권한을 강화하고 원내정당 체제와 상임위원회 체제로 전환해야 한다는 것을 시사한다. 윤 회장은 "균형 있는 지도부 수립을 위한 원내 정책 정당화가 필요하다는 인식의 공감대가 어느 정도 이뤄지고 있는 것으로 보인다"면서 "당대표 중심 체제의 대안으로 당대표-원내대표 권한 분산과 원내 정당화에 대한 공감대가 형성돼 있다는 것을 확인할 수 있다"고 진단했다. ◆정치학자 '공천 과정 중앙집중' 정당 민주주의 약화 핵심 정치학자 100명을 대상으로 한 '가장 바람직한 한국 정당의 지도체제'에서도 '당대표와 원내대표가 권한을 분담하는 이원적 지도체제'를 49%로 가장 선호했다. '당대표를 폐지하고 원내대표 중심으로 운영되는 원내 정당체제' 20%, '중앙당을 축소하거나 폐지하고 국회의원 중심으로 운영되는 분권형 정당체제' 20%로 비슷했다. 다만 '현행 당대표 중심체제' 존속에 대한 선호도는 9%에 불과했다. 일각에서 제기돼 온 '집단지도체제'는 1%로 미미했다. 한국의 당내 민주주의 수준이 낮은 편이라고 답한 정치학자들의 10명 중 8명인 81%가 '당내 민주주의 발전을 가장 저해하는 요인'에 대해 '후보자 공천 과정의 중앙집중적 운영'이라고 답했다. '특정 계파 또는 정치 세력 중심의 정당 운영' 55.7%, '당론 결정 과정의 중앙집중적 운영' 49.4%, '당대표에 권한이 집중된 정당 구조' 48.1% 순이었다. 정치학자들도 현역 국회의원들과 마찬가지로 '공천의 중앙집중'이 정당 민주주의를 약화하는 핵심 요인으로 봤다. ◆6·3 지선 정국 속 공천 방식 '완전국민경선' '상향식' 선호 '가장 바람직한 공천 방식'으로는 '당원 중심의 상향식 공천' 35%, '완전 국민경선제'(오픈 프라이머리) 31%, '독립적인 공천기구 설치' 27%로 다소 비슷했다. 현역 국회의원들이 '완전 국민경선제' 40%, '당원 중심 상향식 공천' 34%, '독립적인 공천기구 설치' 12%인 것과는 다소 차이를 보였다. 윤 회장은 "당원 중심 상향식 공천과 오픈 프라이머리는 공천의 민주성을 강조하는 공통점이 있다"면서 "독립적 공천기구 설치는 공천 과정의 공정성에 조금 더 무게를 두고 있는 것으로 판단된다"고 설명했다. 윤 회장은 "정치학자들은 어떤 공천 방식이든 공천 과정의 투명성과 신뢰성 확보가 우선돼야 한다는 것을 시사한다"고 진단했다. ◆정치학자 79% '당내 민주주의 수준 낮다', 60% '당대표 권력 집중' 특히 정치학자의 무려 76%('매우 그렇다' 14%+'그런 편이다' 62%)가 '현행 한국 정당의 지도체제에 제도적 변화가 필요하다'고 압도적으로 높은 의견을 보였다. 대다수 정치학자들은 현재 당 지도체제가 당내 갈등을 조정하고 다양한 의견을 수렴하는 데 효과적이지 못하다고 평가했다. 당대표에 권한이 집중된 구조를 개혁해야 한다는 의견이 압도적으로 높았다. 특히 공천 과정에서 당대표의 영향력을 축소해야 한다는 목소리가 컸다. 정치학자들은 '현재 한국 정당은 당대표에게 권력이 지나치게 집중돼 있다'는 것에 대해 60%('매우 동의한다' 8%+'동의한다' 52%)가 동의했다. '한국 정당의 당내 민주주의 수준'에 대해서도 무려 79%('매우 낮다' 22%+'낮은 편이다' 57%)로 10명 중 8명 가까이가 낮다고 평가했다. 당내 민주주의 수준이 높다는 응답은 3%에 그쳤다. 정당 민주주의 취약성과 수직적 당 운영 구조의 위기를 그대로 보여준다. 윤 회장은 "정당 의사결정 과정에서 당대표와 중앙당 지도부가 가장 큰 영향력을 행사한다는 점과 당대표에게 권력이 지나치게 집중돼 있다는 점에 현역 의원과 정치학자 집단 간에 큰 이견이 없는 것으로 확인됐다"고 말했다. 윤 회장은 "두 집단 모두 정당 내 민주주의 수준에 대한 부정적인 평가가 우세했다"면서 "정당 지도체제에 대한 제도적 변화가 필요하다는 데 의견이 일치했고 바람직한 지도체제로 '당대표와 원내대표의 권한 분담을 통한 이원화 체제'를 가장 선호한 것으로 확인됐다"고 진단했다.  ◆뉴스핌, 한국 언론 첫 '4당 원내대표' 정책 토론장 마련 뉴스핌은 한국정치학회와 공동으로 기획한 이번 설문조사 결과를 토대로 포럼 당일인 9일 오전 11시부터 한국 정치의 개혁을 위한 실질적인 해법을 모색하는 정책토론의 장을 마련한다. 윤 회장 사회로 집권 여당인 더불어민주당 한병도 원내대표와 김영배 의원, 제1야당인 국민의힘 송언석 원내대표와 최형두 의원, 조국혁신당 서왕진 원내대표, 개혁신당 천하람 원내대표가 한국 언론 사상 처음으로 4당 원내대표와 의원들이 참석하는 정책토론이 진행된다.  입법 당사자인 4당 원내대표와 의원들이 직접 정책토론에 나와 실질적인 정치개혁 입장을 밝힌다는 것은 그 의미가 적지 않다. 이번 토론은 뉴스핌TV 유튜브 방송으로도 실시간 라이브 중계된다. 이번 설문조사의 공동연구원으로는 한의석 성신여대 정외과 교수, 최현진 경희대 정외과 교수, 윤성원 한양대 정외과 조교수, 임희수 연세대 정치학과 BK21 박사 후 연구원이 참여했다. 뉴스핌은 설문조사 결과를 이번 포럼 토론 이후에도 뉴스핌TV '이슈터미네이터' '정국진단' 프로그램을 통해 정치개혁 차원에서 실질적 해법을 강구하는 정책 공론화의 장을 마련해 나간다.   kjw8619@newspim.com 2026-04-08 12:00

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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