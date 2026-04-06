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"민생은 디테일"...민주, 李 '실용주의' 맞춤형 핀셋 당정협의 연일 가동

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  • 더불어민주당이 6일 중동전쟁 대응으로 상임위별 당정협의회를 개최했다.
  • 중동전쟁경제대응특위가 컨트롤타워로 나프타 수급과 원유 확보를 논의했다.
  • 을지로위원회가 현장 목소리를 수렴해 민생 대책을 전달했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

산자위·정무위 등 상임위별 오전 당정…'민생 지원' 총력
중동특위 별도 가동...나프타·원유 확보 체계적 점검
을지로위는 현장 소통 담당…납품단가연동제 등 실제 성과로

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 더불어민주당이 이재명 대통령의 '실용주의'와 '디테일' 국정 기조에 발맞춰 국회 상임위원회별 당정협의회와 중동전쟁경제대응특별위원회, 을지로위원회를 전면에 내세우며 집권 여당으로 민생 대책 마련에 심혈을 기울이고 있다.

중동 전쟁 장기화로 에너지·물가·수출입 불안이 한꺼번에 덮치자 당·정·청이 '3인 4각' 원팀으로 위기 대응 동선을 구축하며 민생 충격을 최소화하겠다는 구상이다.

6일 정치권에 따르면 정부·여당은 중동 사태 장기화에 따른 대응책 마련을 위해 상임위원회별로 '핀셋' 당정협의회를 연달아 개최하고 있다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표와 한정애 정책위의장, 박홍근 기획예산처 장관, 임기근 차관 등이 26일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 2026년 추가경정예산안 당정협의에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.03.26 mironj19@newspim.com

◆ 상임위별 핀셋 당정협의회…중동 대응·민생 추경 등 총력

재정경제위원회 여당 소속 의원들은 기획예산처, 재정경제부, 금융위원회 등 경제 부처와 잇달아 마주 앉아 추가경정예산(추경) 편성과 재정 조기 집행 방향을 점검하고 있다.

특히 취약 계층 난방·교통·식료품비 지원, 에너지 바우처 확대, 중소기업 긴급 유동성 공급, 피해 업종 세제 감면과 같은 구체적인 '재정 패키지'를 어떻게 담을지에 논의의 초점이 맞춰져 있다는 게 여당의 설명이다.

산업통상자원중소벤처기업위원회와 산업통상자원부, 중소벤처기업부가 참여하는 당정 협의 테이블에서는 보다 직접적인 실물 경제 충격에 방점이 찍힌다.

호르무즈 해협 봉쇄 여파로 촉발된 원유·나프타 수급 불안, 운임 상승, 글로벌 공급망 재편에 따라 국내 제조업과 수출 기업에 나타날 파급 효과를 분석하고, 대체 수입선 확보 및 비축 물량 방출, 긴급 도입선 다변화 등 단계별 시나리오를 세부적으로 점검하는 식이다.

정무위원회와 국토·해양 관련 상임위 당정협의회에서는 금융·물류 부문에 초점이 맞춰진다. 금리·환율 변동성 확대에 따른 금융 시스템 리스크와 취약 차주 부실 우려를 관리하기 위해, 채무 조정과 원리금 상환 유예, 서민 금융 지원 프로그램을 전쟁·에너지 위기 상황에 맞게 조정하는 방안이 논의되고 있다.

민주당 중동전쟁 특위 간사를 맡은 안도걸 더불어민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB]

◆ 컨트롤타워 역할 맡은 중동전쟁경제대응특위

상임위별 논의를 수렴·조정하는 컨트롤타워가 바로 '중동 전쟁 경제 대응 특별위원회'(중동 전쟁 특위)다. 민주당은 지난 3월 말 특위를 공식 출범시키고 1차 회의를 열어 '킥오프 미팅'을 진행했다.

1차 회의에서는 호르무즈 해협 리스크로 촉발된 나프타 수급 비상 상황이 핵심 의제로 다뤄졌다. 또 나프타 대체 수입선 발굴과 비축 체계 개선 방안 등도 집중적으로 논의됐다.

2차 회의에서는 보다 구체적인 '실행 플랜' 논의가 이루어졌다. 원유와 나프타·합성수지 등 연관 품목의 수급 관리 체계가 점검됐다. 특히 정부가 사우디아라비아·오만·알제리 등 산유국에 특사를 파견해 원유 공급 물량을 사전에 확보하고, 국적선 5척을 홍해에 투입해 운송망을 안정화하기로 한 대외 전략은 특위 보고를 통해 공식 공유됐다.

특위 소속 한 의원은 "정부의 외교·통상 라인, 국회 예산·입법 라인이 함께 움직여야 효과가 있는 사안인 만큼, 특위가 '정무·외교·경제'의 교차점 역할을 하겠다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 민병덕 더불어민주당 을지로위원장이 2일 오후 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 석유화학 원재료 가격 급등 대응 및 상생 협력을 위한 플라스틱 업계 사회적 대화기구 2차 회의에서 인사말을 하고 있다. 2026.04.02 mironj19@newspim.com

◆ 현장 목소리 담는 을지로위원회

현장의 목소리를 수집해 특위와 상임위 논의에 공급하는 전담 창구는 '을지로위원회'다. 민주당 을지로위원회는 이번 중동 사태를 계기로 석유·화학, 중소·하청, 노동·상생 등 분과를 중심으로 분주하게 움직이고 있다.

석유·화학 분과는 LG화학, 한화솔루션 등 주요 석유화학 기업 관계자들을 잇달아 만나, "나프타 공급이 막히고 가격은 두 배 이상 뛰었는데, 비축 체계는 사실상 공백에 가까운 수준"이라는 현장의 우려를 청취했다.

중소·하청 분과는 나프타·합성수지에 의존하는 플라스틱, 자동차·전자 부품, 포장재 등 중소 제조 기업들을 상대로 간담회를 열고, 원자재 급등이 납품 단가 인하 요구와 결합되면서 '이중고'로 작용하는 현실을 집중적으로 수렴하고 있다.

을지로위는 이 과정에서 납품 단가 연동제 실효성을 높이는 방안, 긴급 운영자금·보증 지원 확대, 원자재 가격 급등 시 공공 조달·대기업 납품에서 단가 조정이 자동 가동되는 '위기 연동 장치' 도입 필요성을 추려 특위와 상임위에 전달하고 있다.

여당 관계자는 기자와의 통화에서 "이념 대결과 정쟁을 앞세우기보다 위기 상황에서 필요한 조치라면 정부와 국회, 여당이 유연하게 역할을 나눠 빠르게 움직이는 것이 실용주의"라며 "상임위에서 부문별 대책을 만들고, 특위가 컨트롤타워 역할을 하고 을지로위가 현장 목소리를 전달하는 구조"라고 설명했다.

seo00@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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