당정 "대체 루트로 원유 확보…사우디 알제리 특사 파견·국적선 5척 투입"

"제3국 원유 대체 물량 확보 총력 다할 것"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당과 정부가 중동 사태 장기화에 따른 나프타 수급 불안과 고유가 여파에 대응하기 위해 제3국을 통한 원유 물량 확보를 위해 총력을 다하겠다고 했다.

당정은 6일 오전 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 '중동전쟁 경제대응특위' 2차 회의에서 이같이 의견을 모았다고 밝혔다.

안도걸 더불어민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB]

특위 간사를 맡고 있는 안도걸 의원은 브리핑에서 "원유 대책이 시급해 산유국과 협의해 대체 루트로 원유 물량을 확보하려 한다"고 말했다.

이어 "사우디와 알제리에 특사를 파견하고 이는 외교부가 중심으로 할 것"이라며 "산업부에서는 국적선사를 대체 루트에 투입한다"고 설명했다.

그러면서 "이번에는 홍해 지역 사우디 항로에 국적선 5척을 투입하는 것을 추진하고 있다"며 "단기 수급 애로 해소에 보탬이 될 수 있다"고 했다.

또 "민간 정유사들이 (제3국에서) 원유 대체 물량을 확보하고, 이를 (제3국과) 흥정한다고 하면 국내에서 바로 정부가 가진 비축유를 민간 정유사에 공급할 것"이라고 했다.

정유사가 확보한 대체 원유가 국내에 도착하기 전까지 정부가 민간 정유사에 비축유를 우선 공급하는 방식으로 수급 공백을 최소화한다는 취지다.

안 의원은 "최대한 대체 물량을 제3국에서 확보할 수 있도록 하는데 총력을 다하겠다"고 강조했다.

chogiza@newspim.com