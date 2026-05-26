모나용평, 평창에 세컨드홈 430세대 규모 개발 사업 추진

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2860억원 투자…올해 12월 착공

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 모나용평이 강원특별자치도 평창군 대관령면에 공동주택 430세대 규모의 '올림픽빌리지 2차' 개발사업을 추진한다고 26일 밝혔다. 총 사업비는 약 2860억원으로, 올해 12월 착공을 목표로 하고 있다.

회사에 따르면 모나용평은 보유 토지를 활용해 공동주택과 부대복리시설을 개발·분양하는 사업을 직접 시행할 예정이다. 이번 사업은 스키, 골프, 발왕산 관광 등 사계절 리조트 인프라를 갖춘 입지에 조성된다. 휴식과 체류, 레저가 결합된 세컨드홈형 주거상품으로 개발되며, 수도권 접근성과 청정 자연환경을 활용한다.

모나용평은 2018년 올림픽빌리지 1차 사업을 성공적으로 분양한 경험을 보유하고 있다. 당시 1차 사업은 분양 1개월 만에 계약률 90%, 청약 후 3개월 기준 계약률 96%를 기록했다.

모나용평 로고. [사진=모나용평]

모나용평 관계자는 "평창올림픽빌리지 2차 개발사업은 1차 사업을 통해 검증된 세컨드홈 수요에 사계절 리조트 인프라와 웰니스 콘텐츠를 결합한 차별화된 주거상품"이라며 "대관령 일대의 입지 경쟁력과 리조트 생활권의 상품성을 바탕으로 경쟁력 있는 세컨드홈 상품으로 자리매김할 수 있도록 사업을 추진해 나가겠다"고 말했다.

한편 이번 사업은 모나용평의 보유 자산 활용도를 높이고 리조트 운영사업 외 수익 기반을 확대하는 계기가 될 것으로 보인다.

nylee54@newspim.com