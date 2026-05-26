"시 따로 구 따로 끝"…허태정 대전시장 후보, '원팀 행정' 공약

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정책협약제·공동재정 도입…국회의원·구청장 참여 협의체 신설

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 허태정 더불어민주당 대전시장 후보가 5개 자치구청장 후보들과 함께 정책과 예산을 공동으로 결정하는 '협력형 지방정부' 구상을 발표했다. 기존 시 중심 행정에서 벗어나 시와 자치구가 하나의 팀처럼 움직이는 체계를 만들겠다는 구상이다.

허 후보와 민주당 구청장 후보들은 26일 정책협약제 도입과 공동재정 시스템 구축, '당·시·구 정책협의회' 신설 등을 담은 '시·구 협력 3대 시스템'을 공동 발표했다.

허태정 더불어민주당 대전시장 후보가 26일 선거사무소에서 5개 자치구청장 후보들과 함께 '협력형 지방정부' 구상을 발표했다. [사진=허태정 후보 캠프] 2026.05.26 gyun507@newspim.com

허 후보는 "자치구가 현장에서 발견한 시민 요구가 실제 정책과 예산으로 이어지는 구조를 만들겠다"며 "함께 계획하고 함께 책임지는 지방정부 시대를 열겠다"고 밝혔다.

민주당은 우선 돌봄·생활SOC·기후위기 대응 등 주요 생활정책을 시와 자치구가 공동 설계하는 '정책협약제'를 도입하기로 했다. 목표와 역할, 재정 분담, 성과평가까지 함께 정하는 방식이다.

또 시·구 공동사업에는 공동재정제도를 도입하고 조정교부금과 시비 지원 체계도 인구감소·복지수요·원도심 쇠퇴 등 실제 지역 여건을 반영해 개편하겠다고 설명했다.

이와 함께 지역 국회의원과 시장, 구청장이 참여하는 '당·시·구 정책협의회'를 신설해 국비 확보와 지역 현안을 공동 대응하기로 했다.

각 구청장 후보들도 지역 핵심 공약을 함께 제시했다. 황인호 동구 후보는 시립의료원과 중입자 암치료센터 유치를 김제선 중구 후보는 도심융합특구 확대와 공공도서관 확충을 내세웠다.

전문학 서구 후보는 '서구형 기본수당'과 통합돌봄을, 정용래 유성구 후보는 유성온천 관광특구 연계 사업과 동서 교통축 확충을 발표했다. 김찬술 대덕구 후보는 공공산후조리원과 S-BRT 도입 등을 공약했다.

허태정 후보는 "생활자치와 동네자치를 강화해 시민이 체감하는 지방자치를 실현하겠다"고 강조했다.

gyun507@newspim.com