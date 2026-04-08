나프타 가격 급등에 식품업계 부담↑…정부, 친환경 포장·물류 지원 확대

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포장재 전환 지원으로 원가 부담↓

공동배송 도입해 물류비 20% 절감

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 중동전쟁 영향으로 원유와 나프타 가격이 상승하면서 식품업계의 비용 부담이 커지자 정부가 친환경 포장재 전환과 물류 효율화 지원에 나섰다. 포장재 원가 상승과 물류비 증가에 대응해 산업 구조 개선까지 유도하겠다는 계획이다.

농림축산식품부는 최근 중동 정세 불안에 따른 원자재 가격 상승과 공급 불안에 대응해 식품기업 부담 완화 지원을 강화한다고 8일 밝혔다.

김정욱 농식품부 농산업혁신정책실장은 이날 전북 익산 국가식품클러스터를 방문해 기업 운영 상황을 점검하고 현장 의견을 들었다.

김정욱 농림축산식품부 농산업혁신정책실장은 8일 전북 익산 국가식품클러스터를 방문해 기업 운영 상황을 점검했다. [사진=농림축산식품부] 2026.04.08 plum@newspim.com

중동전쟁 여파로 원유 가격이 오르면서 나프타 가격도 동반 상승하고 있다. 나프타는 과자와 라면 포장지, 음료 용기 등에 쓰이는 합성수지의 핵심 원료다.

가격 상승은 곧 포장재 비용 증가로 이어지며 식품기업 수익성을 압박한다. 여기에 원료 수급 불안까지 겹치면서 업계 부담이 확대되는 상황이다.

정부는 우선 친환경 포장재 전환을 지원한다. 농식품부와 한국식품산업클러스터진흥원은 종이, 금속, 유리 등 대체 소재 정보를 카드뉴스 형태로 제공하고 관련 기업 정보도 함께 안내해 식품기업이 필요한 포장재를 쉽게 확보할 수 있도록 했다.

또 합성수지 포장재를 친환경 소재로 전환할 경우 식품진흥원 시설을 활용해 ▲포장재 시험·분석 ▲제품 안전성 검증 ▲적용 가능성 평가 등을 종합 지원한다.

물류비 절감 대책도 병행한다. 농식품부는 식품진흥원과 함께 국가식품클러스터 내 '물류 공동 집하·배송 시스템'을 도입한다.

기존에는 기업별로 택배사와 계약을 맺어 비용 부담이 컸지만, 앞으로는 물량을 통합해 공동계약을 체결하고 원료중계공급센터를 집하장으로 활용해 배송 효율을 높인다.

이를 통해 기업별 물류비를 20% 이상 줄이고 물량을 통합 적재해 에너지 절감 효과도 기대한다.

김 실장은 "최근 중동 정세 불안으로 원유와 나프타 가격 변동성이 확대되면서 식품기업의 경영 부담이 커지고 있다"며 "위기를 계기로 친환경 포장재 전환과 물류 공동배송 시스템 도입을 추진해 산업 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.

정부는 앞으로도 현장 의견을 반영해 식품기업 부담 완화 대책을 지속 보완해 나갈 방침이다.

김정욱 농림축산식품부 농산업혁신정책실장은 8일 전북 익산 국가식품클러스터를 방문해 기업 운영 상황을 점검했다. [사진=농림축산식품부] 2026.04.08 plum@newspim.com

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