[추경] 농식품부 2658억 확정…난방·사료·비료 전방위 지원

31일 국무회의에서 '중동 전쟁 추경' 의결

농어촌 기본소득 시범사업에 '706억' 편성

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 중동 전쟁에 대응하는 추가경정예산(추경)안이 31일 국무회의를 통과한 가운데, 농림축산식품부 분야 예산은 2658억원으로 확정됐다.

농식품부는 이번 추경안에 ▲농가 유류비 부담 경감 ▲농업인, 소비자 등 민생 안정 ▲K-푸드 수출지원 ▲농지관리 기반 강화 등 분야에 총 8개 사업 2658억원을 반영했다고 밝혔다.

농식품부에 따르면, 면세유(등유) 평균 가격은 지난달 기준 1115원(리터당)에서 지난 29일 1298원으로 16.4% 치솟았다.

2026년 농식품부 추가경정예산안 인포그래픽. [자료=농림축산식품부] 2026.03.31 plum@newspim.com

이에 농식품부는 중동 전쟁 영향으로 고유가가 지속되면서 시설원예농가의 난방용 유류를 대상으로 유가연동보조금을 한시적으로 지원하기 위한 예산 78억원을 반영했다.

또 중동 호르무즈 해협 봉쇄로 무기질비료 가격 상승이 예상되면서 농가에 무기질비료 구입가격 일부를 지원하기 위한 예산 42억원을 확보했다.

비료업체의 원활한 원료 확보를 지원하기 위한 원료구매자금도 2000억원 규모(이차보전 22억원)로 추가 반영했다.

해상운임 상승, 환율 변동 등으로 국제 곡물가 상승 가능성 등을 고려해 축산농가를 대상으로 하는 '농가사료구매자금(융자)' 사업에는 650억원을 편성했다.

송미령 농림축산식품부 장관은 24일 경기도 용인시에 위치한 원삼농협 주유소를 방문해 농업 면세유 공급상황과 가격동향을 점검했다. [사진=농림축산식품부] 2026.03.24 plum@newspim.com

소비자 장바구니 물가 부담 완화를 위한 '농축산물 할인지원' 예산도 500억원 반영했다.

중동 전쟁으로 인한 운임 및 유가·환율 상승 등으로 어려움을 겪는 농식품 수출기업의 물류 부담 완화와 대체 수출 판로 확대 등을 지원하기 위해 농식품 수출바우처 72억원도 편성했다.

농식품부는 이 외에도 농촌소멸 대응을 위한 '농어촌 기본소득 시범사업' 대상 지역을 5곳 늘리고, 여기에 필요한 예산 706억원을 반영했다.

이재명 대통령이 지시한 농지 전수조사를 위한 예산 588억원도 추경안에 담았다.

농식품부는 앞으로도 중동 전쟁에 의한 농업 분야 피해를 최소화하기 위해 일일 점검회의, 현장 애로 청취, 민간 협력 공동 대응 등을 지속 추진한다는 계획이다.

농식품부 관계자는 "비료·면세유·사료 등 핵심 농자재에 대한 지원과 수급 안정 조치를 신속하게 이행하고, 농업 및 연관산업 전반의 부담이 현장에서 실질적으로 완화되도록 총력을 다하겠다"고 전했다.

2026년 농식품부 추가경정예산안 인포그래픽. [자료=농림축산식품부] 2026.03.31 plum@newspim.com



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