농식품부, 농촌 창업 네트워크 출범…지역 간 협업 프로젝트 개발

"연말까지 참여 인원 500명으로 확대"

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 농림축산식품부가 농촌 자원을 활용한 창업 활성화를 위해 전국 농촌 창업가를 연결하는 협업 네트워크를 출범한다. 창업자 간 정보 교류와 협업을 촉진해 농촌 창업 생태계를 확대하겠다는 취지다.

농림축산식품부는 오는 18일 농촌 활력 증진과 농촌 자원을 활용한 창업을 지원하기 위해 '농촌 창업 네트워크'를 공식 출범하고 관련 지원사업 정보를 안내하는 설명회를 개최한다고 17일 밝혔다.

최근 농촌에서는 도시민의 라이프스타일 변화와 함께 경관과 유휴시설을 활용한 체류형 프로그램, 식문화 체험, 지역 농특산물을 활용한 브랜드 개발과 마케팅 등 다양한 농촌 자원을 기반으로 한 창업이 확산하고 있다.

송미령 농림축산식품부 장관이 27일 이재명 대통령 주재로 열린 전북 타운홀 미팅에서 발언하고 있다. [사진=뉴스핌tv] 2026.02.27 plum@newspim.com

이러한 농촌 창업은 농촌 소득원을 다각화하고 지역경제 활성화에 기여하는 동시에 농촌 고령화와 인구 감소 문제를 해결할 수 있는 새로운 대안으로 주목받고 있다.

실제 강원 홍천의 '업타운' 사례는 마을 주민과 함께 유휴시설을 활용해 촌캉스와 농활학교 등 농촌 체류형 콘텐츠를 운영하며 농촌 관광으로 연결했다. 이 프로그램은 4년 동안 누적 이용객 1만명을 기록했다.

농식품부는 전국적으로 창업 열기가 높아지는 상황을 고려해 올해를 농촌 창업 활성화의 원년으로 삼고 정책 지원을 확대할 계획이다. 농촌 창업 아이디어를 가진 국민이 농촌에서 창업할 수 있도록 정책 대상도 넓히고 지원도 강화한다는 구상이다.

그동안 현장에서는 창업자 간 경험과 노하우를 공유하고 정책 정보를 체계적으로 안내받을 수 있는 네트워크 구축이 필요하다는 요구가 지속적으로 제기돼 왔다. 이에 농식품부는 지난해 시범으로 운영하던 창업자 네트워크를 전국 단위로 확대해 공식 출범하게 됐다.

농촌창업 네트워크 출범 안내장. [사진=농림축산식품부] 2026.03.17 plum@newspim.com

이번에 출범한 '농촌 창업 네트워크'에는 전국 농촌 창업가와 창업 희망자, 관련 기관 관계자 등 약 300명이 참여한다. 네트워크는 ▲강원·충북 ▲경기·충남 ▲호남·제주 ▲영남 등 4개 권역으로 구성된다.

권역별 대표단을 선출해 협업 프로젝트를 기획하고 지역 간 연계 모델 발굴을 추진할 계획이다.

또 권역별 간담회와 대표단 워크숍 등을 통해 창업가 주도의 협력 생태계를 구축하고 자율적인 협업 프로그램 발굴도 지원한다. 농식품부는 연말까지 네트워크 참여 인원을 약 500명 규모로 확대할 방침이다.

농식품부는 앞으로 ▲농촌 창업 정보와 자원을 연결하는 플랫폼 구축 ▲단계별 맞춤 지원체계 마련 ▲돌봄 공백과 빈집 증가 등 농촌 문제를 창업과 비즈니스로 해결하는 모델 발굴 등을 추진할 계획이다.

송미령 농식품부 장관은 "올해는 농촌 창업 활성화를 위한 원년"이라며 "네트워크 출범을 계기로 전국의 농촌 창업 활동이 서로 연결되고 성장할 수 있도록 정책을 추진하겠다"고 말했다.

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