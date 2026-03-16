농식품부, ASF 사료 오염 차단…전국 돼지 농장 전수검사

오염 사료 490톤 회수·폐기 조치

도축장 혈액 검사체계 전면 구축

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 아프리카돼지열병(ASF) 유전자가 사료 원료에서 검출되자 정부가 전국 돼지농장과 도축장, 사료 제조 단계까지 방역 관리 강화에 나섰다.

오염 우려 사료를 전량 회수·폐기하고 전국 돼지 농장에 대한 일제검사를 실시하는 한편, 도축장 돼지혈액 검사체계를 구축해 사료 공급망 오염 가능성을 차단한다는 방침이다.

아프리카돼지열병 중앙사고수습본부(중수본)는 자돈용 사료 원료와 배합사료에서 ASF 유전자가 검출된 이후 농장과 도축장, 사료 제조 전 단계에 걸친 위험요인 방역관리를 강화한다고 16일 밝혔다.

경남도 관계자가 창녕군 창녕읍 통제초소 현장에서 아프리카돼지열병 바이러스 유입 차단과 관련해 방역시설을 점검하고 있다.[사진=경남도] 2026.02.15

올해 국내 ASF 발생은 지난 16일 강원 강릉에서 시작해 현재까지 총 22건 발생했다. 마지막 발생은 이달 3일 경기 연천이며 이후 추가 발생은 없는 상황이다.

유전자 분석 결과 22건 가운데 19건은 해외 유래 유형(IGR-I)으로 확인됐다. 접경지역인 경기 포천 2건과 연천 1건은 기존 국내 유행 유형(IGT-II)으로 나타났다.

역학조사 과정에서는 돼지 혈장단백질 사료 원료와 이를 사용해 제조한 배합사료에서 ASF 유전자가 검출됐다. 감염된 돼지 혈액이 사료 원료 제조·공급망으로 유입됐을 가능성이 제기된 것이다.

이에 따라 중수본은 ASF 유전자 검출 등 문제가 된 사료를 즉시 폐기하고 관련 사료 제조업체가 오염 우려가 있는 배합사료를 농가로부터 자체 회수하도록 했다. 해당 업체들은 배합사료 판매도 중단했다.

현재까지 사료 제조업체 4곳이 총 490.5톤의 사료를 회수해 판매를 중단했다.

또 혈장단백질 사료 원료 제조업체와 이를 사용한 사료업체 11곳을 대상으로 사료관리법에 따른 유해 물질 사용 여부와 기준·규격 준수 여부를 조사했으나 특이 사항은 확인되지 않았다.

중수본은 도축장 검사도 확대했다. 전국 돼지 도축장 64곳을 대상으로 출하 돼지 1000호, 1만8000두와 도축장 시설, 차량 환경에 대한 검사를 진행 중이며 현재까지 모두 음성으로 확인됐다.

정부는 ASF 조기 안정화를 위해 전국 돼지 농장 일제검사도 실시하고 있다. 특별방역대책기간을 3월까지 연장하고 폐사체와 환경 시료에 대한 추가 검사에 나섰다.

일제검사는 1차(2월12일~2월28일), 2차(3월1일~3월8일, 경기·충남 3월10일까지), 3차(3월9일~3월15일, 경기·충남 3월20일까지) 순으로 진행한다.

방역 현장. [사진=전남도] 2026.01.27 ej7648@newspim.com

정부는 사료 원료로 사용되는 돼지혈액의 안전성을 확인하기 위한 검사도 강화한다. 전국 도축장 가운데 단미사료용 돼지 혈액 원료를 공급하는 36곳을 대상으로 ASF 검사체계를 구축했다. 이달 12일부터 혈액 탱크 시료를 매일 채취해 검사를 실시하고 있다.

또 민간 병성감정기관을 활용해 사료 제조업체에서 생산하거나 보관 중인 배합사료에 대한 ASF 검사체계도 마련할 계획이다.

정부는 농장부터 도축장, 사료 제조까지 전 과정에 걸친 검사체계를 구축해 재발 방지 대책을 마련한다는 방침이며 관련 대책은 오는 4월 발표할 예정이다.

박정훈 농식품부 식량정책실장은 "이번과 같은 사례가 재발하지 않도록 아프리카돼지열병 감염 전파 우려가 있는 국산 혈장단백질 사료 원료 사용에 대한 안전관리 방안을 마련할 계획"이라고 밝혔다.

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