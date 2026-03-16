농식품부, 공동영농 시범사업 6곳 선정…2년간 20억 지원

농업법인 중심 공동영농 모델 추진

2030년까지 공동영농법인 100곳↑

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 농림축산식품부가 농업법인 중심 공동영농 확산을 위한 시범사업에 본격 착수한다. 농지 집적과 공동 경영을 통해 생산성을 높이고 농가 소득을 끌어올리기 위한 정책 실험이다.

농림축산식품부는 2026년도 '공동영농확산지원' 시범사업 대상 농업법인 6개소를 선정했다고 16일 밝혔다.

공동영농확산지원 사업은 농업법인을 중심으로 공동 출자와 농지 임대, 공동 농기계 작업 등 경영 주체 조직화를 추진해 농지 집적과 생산성 향상을 도모하는 사업이다.

청년농 스마트팜[사진=전북도] 2023.10.16 gojongwin@newspim.com

농식품부는 올해 시범사업을 시작으로 오는 2030년까지 공동영농법인 100개소 육성을 목표로 추진하고 있다.

이번 사업 대상은 ▲강원 횡성 '횡성콩' ▲전북 김제 '제일유연' ▲전북 부안 '풀콩' ▲전남 영광 '홍농청보리' ▲경북 상주 '위천친환경' ▲경북 경주 '대청' 등 6개 영농조합법인이다.

선정된 공동영농법인은 시범사업 기간 2년 동안 교육과 컨설팅, 기반 정비, 시설과 장비 구축, 마케팅과 판로 개척 등에 총 20억원을 지원받는다.

지원 비율은 국비 50%, 지방비 40%, 자부담 10%다. 사업비는 1년차 40%, 2년차 60% 비율로 지원한다.

농식품부는 이번 시범사업을 통해 법인별 경영 방식과 출자 구조, 경작 규모, 지역 여건에 맞춘 맞춤형 컨설팅과 밀착 관리에 나선다. 이를 통해 공동영농 성공 모델을 발굴하고 농촌 현장에 확산할 방침이다.

윤원습 농식품부 농업정책관은 "고령화가 심화한 농촌에서 농업법인 중심 경영을 통해 고령농의 농지 임대 출자를 유도하고 농지 집적화를 추진하는 것이 중요하다"며 "공동영농을 활성화해 농가 소득을 높이고 청년이 농촌으로 돌아오는 농업의 전환점을 만들겠다"고 말했다.

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