고창군, 농식품부 '노지 스마트농업 육성지구' 전국 최초 선정

[고창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 고창군이 농림축산식품부 주관 '노지 스마트농업 육성지구' 공모에서 전국 최초로 선정됐다고 4일 밝혔다.
도는 총사업비 95억 원을 투입해 2026년부터 2028년까지 3년간 고창군 대산면 성남리 일원 약 500ha 규모의 육성지구를 조성한다.
노지 스마트농업 육성지구는 이상기후, 농촌 고령화, 농작업 인력 감소에 대응하기 위해 밭농업 주산지에 데이터 기반 스마트농업 기술을 도입하는 사업이다.
기상 및 생육 데이터를 활용한 스마트 관수·관비 시스템과 병해충 예찰 등 첨단 기술을 적용해 생산성을 높이고 노동력을 절감한다.
올해 전국 5개 지역이 선정됐으며 전북에서는 고창군이 배추와 무를 중심으로 대상지에 포함됐다. 사업 대상지에는 자동기상관측시스템과 관수·관비 자동화 시설 등 스마트농업 기반이 단계적으로 구축될 예정이다.
고창군은 2027년 준공 예정인 '김치원료 공급단지 구축사업'과 연계해 고품질 배추와 무를 안정적으로 생산·공급하는 농산물 생산 거점으로 육성한다.
전북특별자치도는 앞서 농림축산식품부 '스마트농업 육성지구 지정' 공모에서 진안군과 김제시가 선정돼 국비 200억 원을 확보했으며 '스마트 과수원 특화단지 조성사업' 공모에서도 무주군이 선정돼 30억 원 규모의 사과 생산단지 조성을 추진 중이다.
이번 선정으로 전북은 시설 스마트팜 집적화, 과수 스마트농업, 노지 스마트농업까지 아우르는 스마트농업 확산 기반을 마련했다.
민선식 전북특별자치도 농생명축산산업국장은 "이번 노지 스마트농업 육성지구 선정은 시설·과수·노지를 아우르는 스마트농업 전 주기 체계를 완성했다는 점에서 의미가 매우 크다"며 "전북이 대한민국 스마트농업 혁신의 표준이 될 수 있도록 정책적·행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.
