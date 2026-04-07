강훈식 "원유·나프타 확보 위해 오늘 출국…카자흐스탄·오만·사우디 방문"

AI 핵심 요약beta
- 강훈식 대통령비서실장이 중동 전쟁으로 인한 에너지 수급 불안을 해결하기 위해 7일 출국했다.
- 카자흐스탄, 오만, 사우디아라비아를 방문해 원유와 나프타 추가 확보 협상을 진행한다.
- 호르무즈 해협 의존도가 높은 국내 경제 특성상 대체 공급선 확보가 절실하다고 밝혔다.
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"산업부·국내 에너지 기업과 함께
말잔치로 끝나지 않게…필요 지원 아끼지 않을 것
중동 상황 해결 전까지 대체 공급선 확보해야"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 강훈식 대통령비서실장이 중동 전쟁으로 야기된 에너지 수급 불안 문제를 해결하고자 7일 출국한다. 대통령 전략경제협력 특사 자격으로 나선 강 실장은 카자흐스탄과 오만, 사우디아라비아를 방문해 원유와 나프타 추가 확보 협상에 나선다.
강 실장은 이날 오전 춘추관에서 기자간담회를 갖고 "저는 전략경제협력 대통령 특사로 산업통상부를 비롯한 관계 부처와 국내 에너지 기업과 함께 오늘 저녁 출국한다"며 "정부 고위급 협의가 말잔치로 끝나지 않게 석유, 나프타 기업과 협의하고 유조선이나 석유제품 운반선이 국내 항구에 도착하기 전까지 필요한 지원을 아끼지 않을 방침"이라고 밝혔다.
강 실장은 "정부는 지난달 아랍에미리트(UAE)와 2400만 배럴 규모의 원유를 다른 나라보다 최우선 공급받기로 했다"며 "실제로 UAE에서 출발한 원유, 나프타가 우리나라 항구에 순차적으로 도착 중"이라고 알렸다.
그러면서도 강 실장은 "하지만 작년 기준 호르무즈 해협을 통한 의존도가 원유는 61%, 나프타는 54%에 달하는 우리 경제 특성상 중동 상황이 완전히 해결되기 전까지는 대체 공급선을 확보하는 노력이 절실하다"며 출국 이유를 설명했다.
강 실장은 "지금까지는 중동 상황이 거시지표, 즉 우리나라 경제의 건강 상태 전반에 미치는 영향은 제한적이라고 평가된다"며 "수출은 지난 3월 수출액이 역대 최고액인 861억 달러를 기록했다. 작년 같은 달과 비교하면 무려 48% 증가한 것"이라고 밝혔다.
이외에도 3월 신용카드 사용금액이 7% 증가하고 4월에는 13.1% 상승하는 등 소비 흐름 역시 나쁘지 않다고 한다. 다만 강 실장은 "거시경제 지표가 호실적을 기록하고 있지만 비상 상황이 이미 한 달 이상 지속되고 있고 그 여파가 얼마나 갈지 모르는 위기인 건 분명하다"며 선제적 대응의 필요성을 강조했다.
그 외에도 강 실장은 "정부는 요소수와 페인트, 종량제 봉투 등의 핵심 품목 수급과 가격 동향을 신호등 시스템으로 확인 중"이라며 "이상 징후가 확인되면 유통 단계상 문제점은 없는지, 대체 공급선은 무엇인지, 신속한 수급을 위한 가능한 규제 방안은 없는지 전방위적으로 확인하고 필요한 조치를 신속하게 시행 중"이라고 알렸다.
강 실장은 끝으로 "위기 상황에 편승해 국민들의 불안을 유발하는 가짜 뉴스 유포 행위는 국가 시스템의 정상 작동을 저해하는 중대한 범죄 행위"라며 "위법이 확인되면 고발과 같은 엄정 조치를 할 것"이라고 경고했다.
pcjay@newspim.com