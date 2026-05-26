[6·3 지선] 오세훈·정원오, 선거 유세 취소…서소문 고가도로 사고 현장 찾아

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오세훈 "사태 수습 시까지 모든 역량 집중"

정원오 "정확한 사고 경위 전문가와 분석"

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보와 정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 서대문구 서소문 고가도로 사고 발생 후 선거 일정을 취소하고 사고 현장을 찾았다.

오 후보 측은 26일 "사고 사실을 인지한 직후인 오후 3시10분경 예정됐던 모든 선거 일정을 즉시 취소하고 사고 현장을 긴급 방문했다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 26일 오후 서울 서대문구 서소문고가차도 철거 현장에서 상판 일부가 무너져 작업자 여러 명이 매몰되는 사고가 발생했다. 사진은 무너진 상판 일부의 모습. 2026.05.26 ryuchan0925@newspim.com

이날 오후 현장에 도착한 오 후보는 서울시 재난안전실장으로부터 구체적인 사고 상황을 파악했다.

오 후보는 피해자 구조와 사고 수습에 만전을 기해줄 것을 당부하고, 추가 피해가 발생하지 않도록 서울시의 모든 역량을 동원해 줄 것을 요청했다. 오 후보 측은 "이번 사고의 경위를 철저히 파악하고, 사태가 완전히 수습될 때까지 모든 역량을 집중할 예정"이라고 언급했다.

정 후보 역시 선거유세 일정을 전부 취소하고 현장을 찾아 "사고로 인해 희생되신 세 분의 명복을 빈다.. 그리고 부상자 세분의 빠른 회복 기원한다. 희생자 가족과 부상자 가족께도 깊은 위로의 말씀을 드린다"고 했다.

이어 "이번 사고가 조속히 수습돼서 시민들의 일상이 지켜지기를 바라고 그런 측면에서 공사 관계자와 서울시가 만전 기해주길 바란다"라며 "오늘 보고는 사고 경위만 받았기 때문에 정확한 내용을 다시 한번 전문가들과 함께 분석이 있어야 할 것 같다"고 설명했다.

서울시와 소방 당국 등에 따르면 이날 오후 2시 33분쯤 서울 서대문구 미근동에 위치한 서울~신촌 간 서소문 고가차도 철거 현장 안전점검 과정에서 공중비계 및 거더 일부가 무너지는 사고가 발생했다. 이 사고로 2명이 숨지고 4명이 부상을 입었고, 차량 일부도 파손됐다.

서울시는 "현재 현장 안전조치와 추가 낙하 방지 조치를 실시하고 있으며 정확한 발생 원인과 경위를 확인 중"이라고 발표했다.

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