한·미, 6·25 미군 전사자 유해 찾는다…전국 6개 전투지역 한 달간 합동 조사

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강원·경기, 2사단 실종·전사 50명 추적

창원·영동, 주민 증언 토대로 1차 현장조사

문경·상주 재조사…"결정적 단서 확보가 목표"

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 한·미 양국이 다음 달 26일까지 강원·경북·충북·경남 등 6개 지역에서 6·25전쟁 당시 미군 전사·실종자 유해 소재를 공동 조사해 향후 공동 발굴의 토대를 다진다.

국방부 유해발굴감식단과 미 국방부 전쟁포로·실종자 확인국(DPAA)은 26일 한·미 합동 조사단(10여 명)을 편성해 이날부터 6월 26일까지 미군 유해 소재를 확인하는 2026년 2차 공동 조사를 시작했다.

조사는 강원 홍천군 화촌·두촌면, 경기 양평군 양동면, 경남 창원시 마산합포구 진전면, 경북 문경시 마성·호계면과 상주시 은척면, 충북 영동군 심천·황간면 등 전국 6개 지역에서 진행된다.

문재인 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 2019년 6월 30일 오후 경기도 파주 비무장지대(DMZ) 내 미군 기지 캠프 보니파스를 찾아, 부대 내에 전시된 6·25전쟁 전사자 유품을 함께 살펴보고 있다. [사진= 뉴스핌DB]

홍천·양평 일대는 지난 1월 열린 '한·미·호주 조사분야 정례 실무협조회의'에서 미측이 우선 조사 예정지로 검토한 구역으로, 1951년 중공군의 2·5월 공세 당시 미 2보병사단이 이 지역에서 실종자 13명과 전사·실종자 37명 등 총 50명의 인명 피해를 입은 곳이다.

경남 창원 진전면과 충북 영동 심천·황간면은 국유단이 지역 주민들로부터 "미군 전사자를 목격했다", "매장 작업을 도왔다"는 제보를 직접 접수한 지역으로, 각각 '마산방어전투'와 '영동–김천전투'가 벌어졌던 전투 현장이다.

한·미 조사단은 주민 증언과 옛 지형 자료 등을 대조해 미군 유해 매장 추정 지점을 특정하고, 이후 발굴 가능성과 접근 여건을 따져 단계적 공동 발굴 계획을 세울 예정이다.

창원·영동 구간은 그간 한국군 전사자 위주의 발굴이 이뤄진 곳으로, 양국이 미군 전사자 단독 조사에 나선 것은 이번이 처음이다. 이러한 점에서 6·25 미군 전사자 유해의 체계적 수습을 위한 시범 사업 성격도 갖는다.

경북 문경 마성·호계면과 상주 은척면 일대는 작년 6월 국유단과 DPAA가 1차 현장조사를 마친 지역으로, 이번에는 추가 단서를 확보하기 위한 재조사가 실시된다. 이 구간은 1950년 7월 낙동강 방어선 구축을 위한 지연전을 수행하던 미 25보병사단이 10명의 실종자 피해를 입은 전투 구간으로, 조사단은 당시 교전 위치와 부대 이동 경로를 다시 복원해 유해 매장 가능 지점을 좁혀 나갈 계획이다.

이번 활동을 위해 방한한 클레어 바네볼트 미 DPAA 조사팀장은 "먼 타국에서 전사하거나 실종된 참전용사의 흔적을 추적하는 것은 매우 어려운 일이지만, 가능성이 낮다고 해서 우리의 책무를 저버릴 수는 없다"고 말하고 "국유단과 적극 협력해 유해 소재에 대한 결정적 단서를 찾겠다"고 밝혔다.

김성환 국유단장 직무대리(육군 중령)는 "이번 한·미 공동 조사는 향후 공동 유해발굴을 추진하기 위한 전 단계로, 현장 확인과 증언 확보가 핵심 과제"라며 "이번 조사를 통해 결정적인 단서와 제보를 확보해 실질적인 공동 유해발굴 성과로 이어지길 기대한다"고 말했다.

gomsi@newspim.com