송언석 "서소문 고가차도 붕괴 사망자 애도…책임자 강력 처벌해야"

AI 핵심 요약beta
- 송언석 국민의힘 공동선대위원장이 26일 서소문 고가차도 붕괴사고 관련 책임자 강력 처벌을 촉구했다
- 그는 사망자 애도와 부상자 쾌유를 전하며 예비군 사망 사고까지 언급해 이웃의 안전을 강조했다
- 국민의힘은 안전한 사회를 위한 정책적 노력을 다짐하며 선거 기간 당 후보와 선대위의 언행 자제를 요청했다
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 송언석 국민의힘 공동선대위원장은 26일 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 붕괴사고와 관련해 "정부와 서울시는 사고 원인규명을 위해 엄정한 조사를 진행하고, 조사 결과에 따라 사고 책임자를 강력히 처벌할 것"을 촉구했다.
송 위원장은 이날 자신의 페이스북을 통해 "평택에서 유의동 후보 지원 유세를 마치고 오는 길에 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 과정에서 붕괴사고가 일어났다는 소식을 접했다"며 이같이 밝혔다.
그는 "돌아가신 사망자분들께 삼가 애도를 표하며, 부상자분들의 조속한 쾌유를 기원한다"고 말했다.
송 위원장은 "붕괴사고로 목숨을 잃은 분들도, 훈련 중에 목숨 잃은 예비군 청년도 모두 우리의 이웃이었다"며 "국민의힘은 우리 이웃들이 안전한 사회를 만들기 위해 각고의 정책적 노력을 기울일 것"을 다짐했다.
아울러 "우리 당 후보자들과 각 선대위 관계자 여러분께서는 사고 수습 기간 동안, 언행에 각별히 주의해주실 것"을 당부했다.
oneway@newspim.com