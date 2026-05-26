송언석 "서소문 고가차도 붕괴 사망자 애도…책임자 강력 처벌해야"

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"당 후보자 언행 각별히 주의해달라"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 송언석 국민의힘 공동선대위원장은 26일 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 붕괴사고와 관련해 "정부와 서울시는 사고 원인규명을 위해 엄정한 조사를 진행하고, 조사 결과에 따라 사고 책임자를 강력히 처벌할 것"을 촉구했다.

송 위원장은 이날 자신의 페이스북을 통해 "평택에서 유의동 후보 지원 유세를 마치고 오는 길에 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 과정에서 붕괴사고가 일어났다는 소식을 접했다"며 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표가 18일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 6.3 지방선거 현안 관련 기자간담회에서 정원오 더불어민주당 서울시장 후보의 과거 폭행 사건 관련해 발언을 하고 있다. 2026.05.18 jk31@newspim.com

그는 "돌아가신 사망자분들께 삼가 애도를 표하며, 부상자분들의 조속한 쾌유를 기원한다"고 말했다.

송 위원장은 "붕괴사고로 목숨을 잃은 분들도, 훈련 중에 목숨 잃은 예비군 청년도 모두 우리의 이웃이었다"며 "국민의힘은 우리 이웃들이 안전한 사회를 만들기 위해 각고의 정책적 노력을 기울일 것"을 다짐했다.

아울러 "우리 당 후보자들과 각 선대위 관계자 여러분께서는 사고 수습 기간 동안, 언행에 각별히 주의해주실 것"을 당부했다.

oneway@newspim.com