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정점식 "정청래, 스타벅스 사태 당리당략 이용…'진정 사과' 기준 무엇인가"

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  • 정점식 국민의힘 공동선대위원장이 26일 정청래 민주당 대표의 스타벅스 사과 비판을 겨냥해 선을 넘지 말라고 경고했다.
  • 정 위원장은 정 대표의 사과 진정성 기준을 따져 묻고 선거용 정치 공세와 극단적 퍼포먼스를 부추긴다며 비판했다.
  • 그는 국민들이 이미 정 대표의 과격하고 정략적인 행태를 싸늘하게 보고 있다며 스타벅스 사태를 당리당략적으로 끌고 가지 말라고 주장했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"정용진 사과 비판은 얄팍한 정치적 계산"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 정점식 국민의힘 공동선대위원장은 26일 정청래 더불어민주당 대표를 향해 "제발 선은 넘지 말라"고 직격했다.

정 위원장은 이날 오후 페이스북을 통해 정 대표가 스타벅스 논란과 관련 정용진 신세계그룹 회장의 사과를 비판한 것을 두고 이같이 말했다.

정점식 국민의힘 공동선대위원장. [사진=뉴스핌 DB]

정 위원장은 "도대체 정 대표가 생각하는 '진정성 있는 사과'의 기준은 무엇인가"라며 "본인 마음에 들 때까지 고개를 숙여야 진정성이 있다고 인정해 주는 것인가"라고 따져 물었다.

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이어 "결국 이번 일을 어떻게든 끝까지 끌고 가야 다가오는 선거에서 조금이라도 유리할 것이라는 얄팍한 정치적 계산 아니냐"라며 "스타벅스 텀블러와 유리잔을 깨는 극단적인 퍼포먼스가 더 나와야 민주당에 유리할 것처럼 보이느냐"고 날을 세웠다.

그러면서 "우리 국민들의 집단지성을 그리 만만하게 보지 말라"며 "이미 많은 국민들은 정 대표의 이러한 과격하고 정략적인 행태를 싸늘한 시선으로 보고 있다. 이번 스타벅스 사태를 더 이상 당리당략적으로 끌고 가지 말라"고 경고했다.

정 위원장은 끝으로 "정치에도 품격이 있고, 비판에도 엄연히 선이 있는 법"이라며 "정청래 대표님, 제발 선은 넘지 마시라. 국민들이 다 지켜보고 있다"고 덧붙였다.

앞서 정용진 신세계그룹 회장은 이날 오전 스타벅스의 '탱크데이' 이벤트 논란과 관련해 기자회견을 열고 "진심으로 머리 숙여 사죄드리며 여러분들의 용서를 구한다"고 사과했다.

정 회장은 5.18 민주화운동 유가족과 박종철 열사 유가족, 광주 시민, 국민을 언급하며 사과한 뒤 "이유가 무엇이든 국민 여러분 마음에 상처를 드린 것은 그 책임이 결코 가볍지 않다. 어떠한 변명도 하지 않겠다. 이번 일에 대한 모든 책임은 저에게 있다"고 말했다.

이에 정 대표는 자신의 페이스북에 "정용진 회장의 뒤늦은 사과를 보며 씁쓸하다"며 "그동안 정 회장의 극우적 언행을 봤을 때 소나기 피하기, 가식적 사과가 아닌가라는 의심을 지울 수가 없다"고 했다.

그러면서 "정 회장은 맨입 사과로 끝날 일이 아니라 5.18 영령들께 더 머리 숙여 사죄하고, 분노하는 민심에 더 진정성 있고 더 책임지는 조치를 취하기 바란다"고 요구했다.

allpass@newspim.com

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