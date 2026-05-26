정점식 "정청래, 스타벅스 사태 당리당략 이용…'진정 사과' 기준 무엇인가"

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"정용진 사과 비판은 얄팍한 정치적 계산"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 정점식 국민의힘 공동선대위원장은 26일 정청래 더불어민주당 대표를 향해 "제발 선은 넘지 말라"고 직격했다.

정 위원장은 이날 오후 페이스북을 통해 정 대표가 스타벅스 논란과 관련 정용진 신세계그룹 회장의 사과를 비판한 것을 두고 이같이 말했다.

정점식 국민의힘 공동선대위원장. [사진=뉴스핌 DB]

정 위원장은 "도대체 정 대표가 생각하는 '진정성 있는 사과'의 기준은 무엇인가"라며 "본인 마음에 들 때까지 고개를 숙여야 진정성이 있다고 인정해 주는 것인가"라고 따져 물었다.

이어 "결국 이번 일을 어떻게든 끝까지 끌고 가야 다가오는 선거에서 조금이라도 유리할 것이라는 얄팍한 정치적 계산 아니냐"라며 "스타벅스 텀블러와 유리잔을 깨는 극단적인 퍼포먼스가 더 나와야 민주당에 유리할 것처럼 보이느냐"고 날을 세웠다.

그러면서 "우리 국민들의 집단지성을 그리 만만하게 보지 말라"며 "이미 많은 국민들은 정 대표의 이러한 과격하고 정략적인 행태를 싸늘한 시선으로 보고 있다. 이번 스타벅스 사태를 더 이상 당리당략적으로 끌고 가지 말라"고 경고했다.

정 위원장은 끝으로 "정치에도 품격이 있고, 비판에도 엄연히 선이 있는 법"이라며 "정청래 대표님, 제발 선은 넘지 마시라. 국민들이 다 지켜보고 있다"고 덧붙였다.

앞서 정용진 신세계그룹 회장은 이날 오전 스타벅스의 '탱크데이' 이벤트 논란과 관련해 기자회견을 열고 "진심으로 머리 숙여 사죄드리며 여러분들의 용서를 구한다"고 사과했다.

정 회장은 5.18 민주화운동 유가족과 박종철 열사 유가족, 광주 시민, 국민을 언급하며 사과한 뒤 "이유가 무엇이든 국민 여러분 마음에 상처를 드린 것은 그 책임이 결코 가볍지 않다. 어떠한 변명도 하지 않겠다. 이번 일에 대한 모든 책임은 저에게 있다"고 말했다.

이에 정 대표는 자신의 페이스북에 "정용진 회장의 뒤늦은 사과를 보며 씁쓸하다"며 "그동안 정 회장의 극우적 언행을 봤을 때 소나기 피하기, 가식적 사과가 아닌가라는 의심을 지울 수가 없다"고 했다.

그러면서 "정 회장은 맨입 사과로 끝날 일이 아니라 5.18 영령들께 더 머리 숙여 사죄하고, 분노하는 민심에 더 진정성 있고 더 책임지는 조치를 취하기 바란다"고 요구했다.

allpass@newspim.com