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강준현 "'정용진 사과 진정성 있다고 본다' 발언 경솔...전적으로 개인 표현"

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  • 강준현 민주당 수석대변인이 26일 사과했다.
  • 정용진 회장 사과 관련 발언이 미숙했다고 했다.
  • 당과 사전 논의 없던 개인 발언이라 해명했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"당과 사전 논의 없었다…5·18 영령·유가족께 송구"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 =  강준현 더불어민주당 수석대변인이 26일 정용진 신세계그룹 회장 사과와 관련한 자신의 기자간담회 발언에 대해 "미숙한 답변이었다"며 공개 사과했다.

강 수석대변인은 이날 페이스북에 올린 글에서 "오늘 오전 국회 기자간담회 질의응답 과정에서 신세계 정용진 회장의 사과 발표와 관련해 제가 미숙한 답변을 드렸다"며 "진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

강준현 더불어민주당 수석대변인. [사진=뉴스핌 DB]

강 수석대변인은 "해당 사안을 충분히 깊이 있게 헤아리지 못했고 경솔하게 표현했다"며 "특히 오늘 말씀드린 내용은 당과 사전에 논의된 것이 아니며 전적으로 제 개인적인 판단과 표현에서 비롯된 발언이었다"고 설명했다.

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이어 "이로 인해 혼선을 드린 점 또한 송구스럽게 생각한다"며 "진정성 있는 사과라면 단순히 사과의 뜻을 밝히는 데 그쳐서는 안 되며 진상 규명과 책임 있는 조치, 재발 방지 대책을 함께 제시했어야 한다는 점을 잘 알고 있다"고 말했다.

또 "그러한 부분을 충분히 고려하지 못한 채 경솔하게 발언한 점 깊이 반성한다"며 "5·18 민주 영령과 유가족, 당원과 광주시민, 국민 여러분께 진심으로 송구하다는 말씀을 드린다"고 밝혔다.

그러면서 "앞으로는 더욱 신중하고 무거운 책임감으로 말씀드리겠다"고 했다.

앞서 이날 강 수석대변인은 국회 간담회에서 "정 회장의 사과를 언론을 통해 봤는데 진정성이 있다고 본다"고 발언했다.

그러면서 "향후 재발 방지를 위해 선거가 끝나고 같이 만나거나, 상임위 차원에서 저희들이 머리를 맞대고 지혜를 나누도록 하겠다"고 말했다.

'마케팅 과정에서 고의성의 근거를 찾지 못했다는 신세계 측 결론을 비판적으로 보지 않느냐'는 질문에 대해서는 "저는 그렇게 인지했다"며 "마무리가 잘 된 것 같다"고 답했다.

하지만 이후 같은 날 정청래 민주당 대표가 페이스북에서 "정용진 회장의 뒤늦은 사과를 보며 씁쓸하다"고 지적하자 내부 혼선이 있다는 지적이 제기됐다.

정 대표는 "그동안 (정용진 회장의) 극우적 언행을 봤을 때 소나기 피하기성 가식적 사과가 아닌가 의심을 지울 수가 없다"면서 "진정한 사과는 책임과 실천이다. 상처받은 분들께는 턱없이 부족하다. 더 노력하시라"라고 했다.

chogiza@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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