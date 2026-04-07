농식품부, 중동발 유가 상승 대응…시설원예·산지유통업체 현장 점검

AI 핵심 요약beta
- 박정훈 식량정책실장이 7일 중동 정세로 인한 유가 상승 피해 농가를 방문해 대응 상황을 점검했다.
- 난방비 부담 완화를 위해 유류 보조금을 지원하고 비료 공급량을 조정하며 가격 보전 사업을 확대했다.
- 쌀 수급 안정을 위해 정부양곡 15만톤 이내를 공급 중이며 RPC 포장재 수급 상황도 점검했다.
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정부양곡 공급·포장재 수급 점검
[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 박정훈 농림축산식품부 식량정책실장이 중동 정세에 따른 유가 상승 여파로 어려움을 겪는 농가와 쌀 유통 현장을 찾아 대응 상황을 점검했다.
난방비와 농자재 가격 상승 부담을 완화하고 쌀 수급 안정 조치를 점검하기 위한 행보다.
박 실장은 7일 경기도 고양의 파프리카 시설원예 농가를 방문해 생육 상황과 영농 여건을 확인하고 현장 애로를 청취했다.
최근 국제유가 상승으로 난방비 부담이 커지면서 시설원예 농가의 경영 여건이 악화한 상황이다.
농식품부는 난방용 유류를 대상으로 유가연동보조금을 한시 지원하도록 추가경정예산안에 반영했다.
비료는 전년도 실수요를 기준으로 공급량을 조정하고, 가수요를 막기 위해 농가별 구매 한도를 설정했다. 무기질비료 가격 보전 사업도 확대했다.
이날 오후에는 충남 당진의 쌀 산지유통업체(RPC)를 찾아 포장재와 톤백 수급 상황을 점검한다.
폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP) 등 원료 수급과 종이 포장 대체 가능성을 논의하고, 톤백 부족에 대비해 수매통 활용 확대 방안도 검토한다. 해당 RPC는 수매통 약 650개를 활용해 톤백 사용을 줄인 상태다.
정부양곡 공급 상황도 점검한다. 농식품부는 '쌀 수급 안정 방안'에 따라 정부양곡 15만톤 이내 공급 계획을 세우고, 1차로 10만톤을 지난달 13일부터 순차 공급 중이다.
공급된 양곡의 재판매는 제한한다.
현장에서는 시설재배 특성상 난방과 병해충 관리 비용 비중이 높아 경영 부담이 크다는 점을 강조하며, 정책 지원의 실효성 제고를 요청했다.
박 실장은 "현장 의견을 바탕으로 영농자재 수급과 농산물 가격 안정 정책을 지속 보완하겠다"며 "정부 지원과 농가 경험이 결합돼야 안정적인 생산과 공급이 가능하다"고 말했다.
이어 "RPC가 쌀 유통의 핵심 주체인 만큼 공급 차질이 없도록 지속 점검하고 지원 방안을 마련하겠다"고 밝혔다.
plum@newspim.com