"긴장 늦추지 말라"…송미령 장관, 중동전쟁 대응 총점검

비료·포장재 등 수급 대응책 논의
[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 송미령 농림축산식품부 장관이 중동전쟁 장기화 가능성에 대비해 농업과 연관 산업 전반의 영향 점검에 나섰다.
고유가와 고환율, 원자재 가격 상승이 농업 생산과 물가에 미치는 영향을 점검하고 선제 대응 체계를 강화하겠다는 취지다.
송 장관은 27일 '중동전쟁 대응 점검 확대간부회의'를 열고 농촌진흥청과 산림청, 소속기관이 함께 참여한 가운데 분야별 영향과 대응 방안을 논의했다.
이번 회의는 정부 대응 상황을 국민에게 투명하게 알리기 위해 생중계로 진행됐다. 회의에서는 면세유, 비료, 사료, 국제곡물, 농식품 물가, 수출, 온실, 식품 포장재 등 주요 분야별 영향을 집중 점검했다.
특히 전쟁 장기화 시 수급 불안이 우려되는 비료 분야에 대해 가수요 방지와 공급량 조절, 축분 등 대체 자원 활용, 수급 안정 지원 방안을 중점적으로 논의했다.
나프타 수급 불안에 따른 영향도 주요 의제로 다뤄졌다. 온실용 필름과 멀칭 필름, 식품 포장재 등 농식품 분야에 미치는 파급 효과를 점검하고, 부족 상황 발생 시 대체 방안도 함께 검토했다.
송 장관은 "중동전쟁 전개 양상이 예측하기 어려운 만큼 국민 생활에 불편함이 발생하지 않도록 한치도 긴장감을 늦추지 말아야 한다"며 "위기 상황을 기회로 삼아 각 분야 혁신 속도를 높이고 성과를 낼 수 있도록 관계기관이 최선을 다해달라"고 당부했다.
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