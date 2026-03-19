송미령 농식품부 장관 "면세유 가격 안정 총력…농가 부담 줄이겠다"

19일 시설농가·농협주유소 현장 점검

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 송미령 농림축산식품부 장관이 면세유 가격 안정과 농가 경영 부담 완화를 위해 현장 점검에 나섰다. 국제유가 상승으로 난방비 부담이 커진 상황에서 농협주유소의 가격 안정 역할을 강조하고 대응 방안 마련을 주문했다.

송미령 장관은 19일 농협 알뜰주유소와 시설채소 재배 현장을 방문해 면세유 공급 상황과 작물 생육 동향을 점검하고 농업인과 주유소 관계자 의견을 청취했다.

이번 점검은 최근 국제유가 상승으로 농가 생산비 부담이 확대된 가운데 현장 대응 상황을 점검하기 위해 이뤄졌다.

정부는 지난 13일부터 석유 최고가격제를 시행하며 유가 안정에 나선 상태다. 송 장관은 현장에서 유가 흐름과 면세유 가격 동향을 확인하고 농가 경영 안정을 위한 관계기관 협력을 당부했다.

송미령 농림축산식품부 장관은 19일 농협 알뜰주유소와 시설채소 재배 현장을 방문해 애로사항을 청취했다. [사진=농림축산식품부] 2026.03.19 plum@newspim.com

이날 간담회에서는 시설과채류 재배 농가의 애로사항도 공유됐다. 오이와 토마토 등 주요 품목은 최근 기상 여건 개선과 병충해 감소로 작황이 전반적으로 양호한 상태다. 도매시장 출하도 안정적으로 이어지고 있다.

3월 중순 기준 주요 과채 도매가격은 ▲오이 6만1729원(100개, 평년 대비 7.0%↓) ▲토마토 1만5445원(5kg, 5.2%↓) ▲딸기 1만7616원(2kg, 0.4%↓) ▲애호박 2만4355원(20개, 13.5%↓) ▲청양고추 6만5348원(10kg, 12.7%↓) 등으로 전반적으로 안정세를 보인다.

송 장관은 "국제유가와 면세유 가격 동향을 면밀히 점검하고 농가 경영 부담 완화를 위한 대응 방안을 마련하겠다"며 "농협도 주유소가 유류가격 안정을 견인하는 역할을 할 수 있도록 지속적으로 노력해 달라"고 말했다.

이어 "중동 상황 등 대외 여건 변화에 대응해 석유 최고가격제를 시행 중인 만큼 일선 주유소도 농민의 경영 안정을 위해 역할을 다해 달라"며 "농산물 수급에 문제가 없도록 적극 대응하겠다"고 강조했다.

현장 참석자들은 정부가 현장에서 제기된 불편 사항을 신속히 해소해 온 점을 평가하며, 향후에도 지속적인 관심과 지원을 요청했다.

송미령 농림축산식품부 장관은 19일 농협 알뜰주유소와 시설채소 재배 현장을 방문해 애로사항을 청취했다. [사진=농림축산식품부] 2026.03.19 plum@newspim.com

plum@newspim.com